紫微斗數問與答／欲練此功，必先自「宮」?

如果你看到標題後倍感震驚，那麼我們之間一定有什麼誤會。

紫微斗數雖然博大精深，但是如果要透過這麼激烈的手段才能學習，大概早就失傳了!

這個誤會來自於最後兩個字。

可能你認為的「自」是自己，「宮」則是動詞；而我所說的「自」是介詞，「宮」則是名詞。

如果要將標題翻譯成白話文，就是說: 學習紫微斗數，要從宮位開始。

拜網路普及之賜，「凡事問谷哥」的便利性讓紫微斗數變得更親民易懂。

找個排盤軟體，輸入出生資訊，自己的紫微命盤就會出現。命宮中的主星(星曜)代表什麼意義、有什麼樣的個性、優缺點，這些資訊在網路中都可藉由搜尋而取得。

想要了解星曜在命宮以外的十一宮中代表什麼意義、是好還是壞，其實也不太困難，網路上的各項資訊應有盡有。

因此，大部分的人對於「宮位」的理解，大概就是命宮、兄弟宮、財帛宮等十二宮。

但是，「宮位」的功能與複雜度卻不止於此。

可以是「位址」，也可以是「活動內容」

前述所提到的十二宮(命宮、官祿宮、財帛宮等)，也可以說是每個人一生的活動內容；不外乎自己(命宮、福德宮、遷移宮、疾厄宮)、他人(父母宮、兄弟宮、子女宮、僕役宮)、工作事業(官祿宮)、金錢財富(財帛宮、田宅宮)、婚姻感情(夫妻宮)。

而紫微斗數的命盤是由十二個空格所組成。以最直觀的看法，這十二個空格彷彿專門為了容納或區隔十二宮所設計。

然而，命盤中十二宮所在的位置，並不是人人都相同。有些人的命宮在命盤上方的空格、有些人則在下方的空格，或是左方、右方。換句話說，十二宮在命盤中的位置是變動的；也意味著十二宮是名稱、是功能導向。

命盤中的這十二個空格也稱為宮位，而且每個空格都有一個由地支所組成的的名稱，如子位、丑宮、寅位、卯宮等。每一張命盤中，十二個空格的名稱及位置都是相同不變的。

因此，你可以將地支(子、丑、寅、卯等)當作十二個空格的地址，前述的十二宮(命宮、官祿宮、財帛宮等)當作居住在這個地址的家庭，宮內的星曜則是家庭中的成員。舉例來說，在A的命盤中，命宮在寅位，命宮當中有武曲、天相兩顆主星(當然也還會有其他的非主星星曜)；在B的命盤中，則是夫妻宮在寅位，夫妻宮當中有太陽、巨門兩顆主星。

如果真的要區隔代表人生活動內容的十二宮(命宮、官祿宮、財帛宮等)，以及有固定位置的十二個空格(子位、丑位、卯宮等)，或許將前者稱為「十二宮」，後者稱為「十二宮位」，藉以強調後者在命盤上所代表的位址，會更為貼切及容易理解。

功能強大的十二個空格

以地支作為名稱的十二個空格，雖然看似單純，但事實上功能強大，蘊含了相當多的資訊。

地支三合

「三方」在紫微斗數的分析中是一個相當重要的結構。你可以將它當作一個由三個等距的宮位所組成的鐵三角，而三個宮位中的星曜互相影響，依據不同的組合可以形成「強化」或「劣化」的力量。

既然這十二個空格的名稱及位置是固定不變的，哪幾個空格可以形成等距的鐵三角，便顯而易見。這四組鐵三角分別是申子辰、巳酉丑、寅午戌、亥卯未，又稱為地支三合。

時辰

古代的時間並不是以一點、兩點、三點等，用一小時來計時；而是由十二個時辰，來標記時間。這十二個時辰以子時作為開始，以現在的時間做為基準，大概是深夜的十一點到一點；丑時則是深夜的一點到三點，以此類推，一直計算至亥時(晚上的九點到十一點)。

講究分秒精準的現代人，大概很難想像古人是怎麼用兩個小時的時距來計算時間。如果有興趣，可以看一下號稱古裝版「24反恐任務」的《長安十二時辰》，你會慶幸現代的計時器讓人們的生活方便了不少。

既然古代的時間是由地支來命名，而命盤中的十二個空格也是由地支來命名，十二個空格與時間之間的關聯性就不言而喻了。

因此，命盤中的「子位」就代表深夜的十一點到一點，「丑宮」則代表深夜的一點到三點，以此類推，「亥位」則代表晚上的九點到一十點。

十二個空格與時間的關聯性，決定了空格內太陰與太陽兩顆星曜的廟旺與落陷的程度。例如亥位與子位的太陰是廟旺，因為深夜中月亮(太陰)的亮度最高；以相同的邏輯來看，午宮的太陽是廟旺，戌位及亥位的太陽就屬於落陷。

生肖

既然十二個空格與十二個時辰產生了關聯性，那麼同為「十二家族」的十二生肖，是不是和十二個空格也有對應關係?

答案是肯定的。

「子」是地支之首，「鼠」則是十二生肖的老大(雖然其他動物不太服氣)，兩者結合應屬合情合理。既然子位是鼠，丑位當然就是牛，以此類推，亥位就是豬。

有些星曜的安星口訣(星曜安排的原則)，就是利用十二個空格與生肖之間關連性來串連。命理當中的貴人星 - 天魁與天鉞，就是一個有趣的例子。

甲戊庚牛羊，乙己鼠猴鄉，丙丁豬雞位，辛年逢馬虎，壬癸兔蛇藏

由於天魁與天鉞是年系星曜，也就是依據坐命者的出生年份來安排星曜所在的宮位，因此出生年份歲次的年干決定了天魁與天鉞的位置。

也就是說，甲、戊、庚三個年份出生的人，命盤中的天魁會在丑宮，天鉞則在未宮。乙、己兩個年份出生的人，命盤中的天魁會在子位，天鉞則在申位。其他年份則依照口訣，以此類推。

例如，今年是壬寅年，今年出生的人，命盤中的天魁會在卯位，天鉞則在巳位。

月份

既然命盤當中有十二個空格，正當「十二家族」連連看的遊戲玩得不亦樂乎時，一年中的十二個月份理所當然地也可以拿來和十二個空格配對。

以先前的經驗來推演，「子」既然是地支之首，「子位就是一月」不是理所當然嗎?

但是答案並不單純，事實上寅位才是一月。

這個答案牽涉兩個複雜的定義: 子月與正月。

「子」既然是地支之首，把事物的開端置放在「子」的位置自然是理所當然。但是遠古的古人認為日照最少的那一個月，才是一年的開端，並稱為「子月」，大概是農曆的十一月。

而「一月」其實應該正名為「正月」，也就是一年的第一個月叫做「正月」。

而每個朝代對於哪一個月才是一年的第一個月的作法不一: 夏朝以立春的寅月為正月，稱為「建寅」；到了商朝(殷商)，又改成以丑月為正月，稱為「建丑」；而周朝則以子月為正月，稱「建子」；到了秦朝，又改以亥月為正月，稱為「建亥」。

到了漢武帝時代，又改成遵循夏朝以寅月為正月的作法，稱為「武帝建寅」。從此以後，就再也沒有吃飽閒閒沒事幹的人要將正月改來改去，寅月為正月就一路沿用至清朝末年。

因此，正月在寅位，二月就在卯位，三月在辰位，以此類推至十二月在丑位。

方位

如果將命盤視為一張地圖，十二個空格有其各自對應的方位，只是這個方位與一般的地圖標示不太相同。

卯位是正東，酉位是正西，午宮是正南，子位是正北。

兩個方位之間的宮位，自然就成為了東南、西南、東北、西北等方位的指標。例如寅位和丑位就成了東北，只不過寅位是東北偏東(東北東)，丑位是東北偏北(東北北)；其他的宮位則以此類推。

你或許會納悶，古人把命盤當作地圖，究竟有什麼驚世駭俗又奇怪的想法? 按圖索驥的目的是要尋寶，還是要找對象?

十二宮當中的田宅宮與坐命者的不動產有關，而篤信風水的古人相信，從命盤中可以推演出適合坐命者居住的房屋方位；而上述宮位與方位之間的關係，就成了判斷房屋方位、座向的最佳參考座標。

你不得不佩服古人敏銳的觀察力與縝密的推演能力。

五行

如果要問古代「五術」(風水、中醫、命理、手面相、占卜)是否有共同的必修課程，「五行」絕對是必修中的必修。而五行生剋制化的道理，不僅解釋了「五術」的各種學理，也儼然成為古人看待自然運行與人生的哲理。

命盤中的十二個空格也各自有其五行的屬性: 辰、戌、丑、未四個宮位屬土，寅和卯屬木，巳和午屬火，申和酉屬金，亥和子屬水。

而宮位的五行與前述的方位概念結合之後，就有了東方木、南方火、西方金、北方水的陳述方式。

宮位的五行當然不是因為五行很重要或是很熱門，硬把宮位扯上五行。

如果將十二個空格當作不同條件的生存環境，那麼五行屬性就是對這個生存環境的基本說明。

既然宮位有其五行的屬性，星曜也會有各自的五行的屬性，而宮位的五行與星曜的五行兩者之間的生剋制化，就是星曜在不同宮位時到底是廟旺還是落陷的參考依據。

不同產地的茶葉與不同產區的葡萄酒，以及不同地區有其特產的蔬果，最適合用來類比星曜在不同宮位時旺弱的的狀況。畢竟土壤的成分、氣候、溫濕度、日照等環境因素，決定了植物生長的條件， 一如宮位的五行影響了星曜表現的優劣。

器官與身體結構

雖然十二個空格隱含了許多分析命盤的必要資訊，但最令人匪夷所思的，莫過於這十二個位置揭露了坐命者的身體結構與最常有或可能有的病痛。

一般來說，命身宮以及疾厄宮的星曜顯示了坐命者具有某種體質，或是容易產生病痛的潛在因子；但是十二個空格與位於每一格內的星曜組合，更細膩地解析了坐命者的健康狀況。

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寅、申、巳、亥四個宮位代表的是人體的四肢，分別是右腳、左手、右手、左腳；如果宮位當中煞星密佈或是被地空、地劫所作用，五十肩、腕隧道症候群、膝蓋痠軟無力、足底筋膜炎、四肢容易受傷的現象就會經常出現，其實也意味著該部位就是身體結構中的弱點。

丑位代表人體臀部、肛門、直腸的部位，宮位中某些星曜的組合則顯示相關的病變較容易發生。例如太陰太陽在丑位同宮，坐命者極容易有便秘、痔瘡的毛病；廉貞七殺在丑位也有類似的問題。

酉位代表人體心臟的部位，而酉位的雙星組合(紫微貪狼、天機巨門、太陽天梁、廉貞破軍、武曲七殺)也意味著坐命者的心臟機能較弱，發生心律不整、心臟無力、心肌梗塞、心臟衰弱的機率較高。

戌位代表生殖系統，如果宮內有煞星、化忌或是文昌、文曲，那麼諸多的婦女病可能就是坐命者常有的困擾。

而上述的這些觀察原理，有一種「只認結構」的特性；也就是說只要坐命者的命盤結構符合，便非常容易兌現。例如，只要命盤符合紫微七殺在巳位的結構，廉貞破軍必然在酉位同宮；因此無論坐命者是太陽巨門還是武曲貪狼坐命，有心臟機能問題的機率就會比較高。

從實務經驗來看，這個命盤的人體結構圖與星曜結構，有助於提醒坐命者留意健康方面的病變，建立「未病先防，既病防變」的觀念。

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