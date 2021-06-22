你抓不住它，它抓得了你 - 談談你不太重視的疾厄宮

「疾厄宮」在紫微斗數的十二宮當中其實是非常尷尬的。

雖然名為疾厄宮，但是所探討的大多是人的體質與健康狀況。

說它重要嗎? 其實還蠻重要的!

人們不是常常說:『人生幸福算式中，沒有健康這個「1」，後面的0再多也沒有任何意義』嗎?

但是根據統計，十個來論命的人當中，大概只有「半個」會主動討論疾厄宮或是健康方面的議題。

為什麼是「半個」呢?

因為通常是重要的問題(如財富、工作事業、感情)討論完畢之後，極少數的當事人會「順便」關心一下自己的身體或健康。

簡單來說，就是承認它很重要，但心態上並不是那麼關注。

就像是管理學雙因子理論(Two-factor Theory)中的「保健因子」(Hygiene Factors)。

用白話文來說，保健因子就是沒有它不行，但是只有它並不會加分的項目。

(上班族對於工作的要求是一定要能提供勞健保，但是對於只有提供勞健保的工作卻不見得會滿意)

對於上述的「人生幸福算式」而言，健康所代表的「1」是保健因子，跟在「1」之後的「0」才是激勵因子。

因為「人生幸福算式」不能沒有「1」，但是如果只有「1」不會令人滿意，後面的「0」多多益善才會令人滿意。

因此，你應該可以理解為什麼在論命時只有「半個人」會討論疾厄宮。(你在找工作面談時，會花很多時間和雇主討論勞健保嗎?)

當然，這種不討喜的現象也和這個宮位的名稱有關；如果改成「健康宮」，或許大家就比較想關注了。(想像一下: 如果財帛宮改成「破財宮」，官祿宮改成「失業宮」，紫微斗數大概就會乏人問津，甚至早就失傳了!)

你抓不住它，它抓得了你

廣義來說，疾厄宮代表坐命者的身體；最明顯的例子就是，當疾厄宮裡有煞星時，身體就常會有某種型態的傷害或受傷。

如擎羊在疾厄宮常會有刀傷、割傷、被利器劃傷；陀羅在疾厄宮常會有不見血的瘀傷，或是因為外力而造成的撞傷、扭傷、挫傷；火星在疾厄宮常會有火傷、燙傷的意外傷害。

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疾厄宮也代表一個人與生俱來的體質與常會有的病痛。

如果認真地討論「體質」這件事，通常少不得要將中醫的理論搬出來，再加上性別、年齡、精神狀態、生活環境一起討論。

但是如果用比較直觀或是簡單方式來看體質，其實就是一個人在「壓力」的情況下，身體會有的反應。

譬如說，長期在壓力下(通常是工作、財務、感情、人際關係上的壓力，或是作息不正常)有些人會容易有腸胃方面的疾病(如腸躁症)，有些人則是容易感冒(如呼吸道感染或是呼吸道過敏)；另外某些人則有泌尿系統方面的問題(如頻尿、尿道感染)。

這種體質的傾向，往往可以由命宮或疾厄宮的主星以及五行屬性略窺一二。

例如，屬土的主星(如紫微、天府、天梁)在腸胃或脾胃較弱，屬金的主星(如武曲、七殺)通常呼吸系統(鼻子、支氣管、肺部)較弱，屬水的主星(如天同、天相)通常泌尿系統(腎臟、膀胱)較弱，屬火的主星(如太陽、廉貞)通常心臟系統(或心血管)較弱，屬木的主星(如貪狼、天機)通常肝臟較弱，四肢也較容易受傷或出狀況。

如果我們用「路遙知馬力」(但實際上是路遙馬無力)的概念來檢視體質: 長期操勞之下，身體較弱的部位(或器官)當然就容易抗議並提出警訊。

除了星曜之外，宮位也是判斷依據之一。

如果命宮或疾厄宮有天機，又位於命盤中的巳位或申位，手部有狀況的機率就會較高，如五十肩、腕隧道症候群；甚至只是打球、運動，手部有運動傷害的機率也會較高。

如果命宮或疾厄宮有貪狼或破軍，又位於命盤中的寅位或亥位，腳部有狀況的機率就會較高，如膝蓋痠痛無力、足底筋膜炎；有些誇張的例子，甚至只是打籃球爭個籃板球，腳踝受傷的機率就是比別人高。

但是命宮或疾厄宮有天機或貪狼，並且在辰位，坐命者就容易有肝膽方面的毛病。

如果疾厄宮有煞星而且落在未宮，最常見的例子就是頸椎或是脖子的問題。固然頸椎的傷病最常與過度使用電腦或是3C商品有關，但是過度使用的人何其多，某些人就是容易在頸椎的部位展現過人的脆弱度。

那麼這種體質與遺傳有關連性嗎?

疾厄宮的對宮是父母宮，已大致可以嗅出這種端倪。

如果由「身體髮膚，受之父母」的角度來看，體質就算不是來自遺傳，也帶有與生俱來的特性了。

而在實務的分析中，父母宮有煞星或化忌，坐命當事者先天體質較差或是有頑疾的情況也較為明顯。

崇尚極簡風格的疾厄宮

在某些宮位的分析與討論中，人們總希望宮內的星曜或吉星越多越好。例如，重視財富的人，就會認為命宮或是財帛宮中有武曲、天府、祿存是絕妙的組合；不僅財星雲集，有為有守，最好再加個左輔或右弼來助威，讓規模更為擴大。

但是疾厄宮反而不是崇尚這種富麗堂皇，極盡奢華的路線；而是宮內的星曜(不只主星)越少越好的極簡風格。

主要的原因是，在疾厄宮中每一顆星曜就代表某種體質或是容易產生病痛的潛在因子，就連被視為吉星的天魁、天鉞(消化系統)、文昌、文曲(神經系統、視力)也不例外。因此疾厄宮內的星曜越多，成為醫院常客的機率也為之升高。

對於疾厄宮來說，就連四化也是能免則免。

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一般來說，化祿代表坐命者將資源的投入。廣義來看，「資源」可以是時間、精神、關注、金錢、情感；用白話文來說，叫做「對它好」。

有些學派則認為: 疾厄所描述的是坐命者對於身體勞逸、動靜的狀況；而疾病或健康則是眾多勞逸項目當中的具體表現。

因此，「疾厄宮化祿三部曲」充分表現出坐命者與自己身體、健康之間的糾結與矛盾。

1. 疾厄宮有化祿進入，代表坐命者生性樂觀、懶散、欠缺衝勁，也可以說是四體不勤的代表(吉祥物)。 既然生性懶散、四體不勤，那麼如果要對自己好，就是維持不動的狀態。

2. 疾厄宮有化祿進入，也代表坐命者愛吃、有口福。如果要對自己好，就是不停地吃，以滿足口腹之慾。

3. 疾厄宮有化祿進入，也代表坐命者病痛多或容易生病，甚至久病不癒。既然四體不勤、愛吃、懶得動，從預防醫學的觀點來看: 飲食過量、活動量不足，不正是疾病的根源? (多病痛也只是剛好而已，不是嗎?)

4. 既然病痛多，花錢找(看)醫生不也兌現了某一部分「要對自己的身體好」的意義嗎? 但是同樣是「要對自己的身體好」，坐命者當然也可以選擇花錢(或花時間)健身、運動。只是人們對於「超前部署」、未雨綢繆甚為無感，化祿只好兌現事後補救的花錢找醫生。

化忌進入疾厄宮，則代表另一種截然不同的心態。疾厄宮有化忌進入，代表坐命者個性較勤快積極。

一般來說，化忌也代表收斂；有沒有可能是因為坐命者從小健康狀況不佳(疾厄宮化忌)，因此自小養成飲食節制，以及勤於活動，讓身體對抗病痛的能力提升或減少病痛帶來的痛苦與不適?

而化科進入疾厄宮，則代表毛病顯現(化科主曝光)。雖然化科也代表貴人(生病時遇上良醫)，但若是身體健康沒毛病，又何須要苦苦尋覓貴人或良醫? (貴人運留給財帛宮或官祿宮，豈不是更恰當?)

而影響身體健康狀況的，不僅是本命的疾厄宮，大限的疾厄宮也常來湊熱鬧。

疾厄宮這個「保健因子」的確複雜又難搞!

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