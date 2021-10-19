台大今年首創淨零課程 學者籲及早儲備減碳人才

因應氣候變遷威脅，歐盟擬於2026年起正式徵收碳關稅，各領域產業面臨低碳轉型關鍵，台大今年首創國內以「淨零」為主的課程，讓學生了解排放趨勢、去碳化路徑、政策設計等主題，學者示警，氣候變遷、淨零碳排趨勢已帶動社會全面翻轉，應盡快儲備相關人才。

台大今年開設「淨零排放路徑的情境探索與政策設計」，是國內首度出現以淨零碳排為主的課程，內容包括「排放趨勢分析」、「情境與排放路徑探索」、「部門去碳化路徑與策略探討」、「政策組合設計」、「公眾對話與溝通」五個模組，結合理論介紹、數據分析、簡易模型工具教學、案例探討、互動遊戲等方式，讓學生理解淨零議題。

「淨零排放路徑的情境探索與政策設計」助理教授趙家緯指出，過去大學教育多半是教導氣候變遷肇因及趨勢，卻忽略探討解決方案，但現在業界對減碳人才有大量需求，他特地設計淨零課程，讓學生知道排放量趨勢、量化模型估算，要做哪些改變才能達到減碳目標、政策工具如何落實，以及達成淨零碳排要如何跟社會對話。

趙家緯說，在2050淨零碳排趨勢下，學界、公部門或業界都需要減碳相關人才，連文化部也在討論管轄的博物館、展覽館如何達到淨零路徑，可說「帶動社會全面翻轉」，過去幾年國內衝刺能源轉型時，很多沒有投入能源的科系開始有相關發展，未來氣候變遷、減碳工作也需要更多人才投入，應該盡快將人才儲備起來。

台大氣候永續學程專案助理教授謝宜桓說，台大五年前就創設氣候永續學程，其他學校的氣候變遷教學都是綁在傳統系所，很多老師反應光是系上基礎課程都塞不完，怎麼有時間教氣候變遷，但即使台大有專屬學程，相關議題仍太多，在教育上還是有一大段路要走，也不是每個學科都可以這麼快接軌氣候變遷。

謝宜桓指出，氣候變遷教育也不能只看大學端，很多問題其實出在高中地球科學課程的重要性愈來愈低，地科老師在高中員額被凍住，若用一般課程教學也難以引起學生興趣，其實很多高中地科老師、國中小自然科老師相當有創意，但面臨考試問題就變成實務上壓力，「老師可能花三倍時間加入探究課程，但學生考不好，明年這套做法就不見了」，整個教育系統一開始就有所缺乏，到大學才希望學生修完一門課就了解氣候變遷，「這是不可能的」。