快訊

藥師曝薪水勝過台積電 眾人指一項優勢更勝一籌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大今年首創淨零課程 學者籲及早儲備減碳人才

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台大今年開設「淨零排放路徑的情境探索與政策設計」，是國內首度出現以淨零碳排為主的課程。本報資料照片
台大今年開設「淨零排放路徑的情境探索與政策設計」，是國內首度出現以淨零碳排為主的課程。本報資料照片

因應氣候變遷威脅，歐盟擬於2026年起正式徵收碳關稅，各領域產業面臨低碳轉型關鍵，台大今年首創國內以「淨零」為主的課程，讓學生了解排放趨勢、去碳化路徑、政策設計等主題，學者示警，氣候變遷、淨零碳排趨勢已帶動社會全面翻轉，應盡快儲備相關人才。

台大今年開設「淨零排放路徑的情境探索與政策設計」，是國內首度出現以淨零碳排為主的課程，內容包括「排放趨勢分析」、「情境與排放路徑探索」、「部門去碳化路徑與策略探討」、「政策組合設計」、「公眾對話與溝通」五個模組，結合理論介紹、數據分析、簡易模型工具教學、案例探討、互動遊戲等方式，讓學生理解淨零議題。

「淨零排放路徑的情境探索與政策設計」助理教授趙家緯指出，過去大學教育多半是教導氣候變遷肇因及趨勢，卻忽略探討解決方案，但現在業界對減碳人才有大量需求，他特地設計淨零課程，讓學生知道排放量趨勢、量化模型估算，要做哪些改變才能達到減碳目標、政策工具如何落實，以及達成淨零碳排要如何跟社會對話。

趙家緯說，在2050淨零碳排趨勢下，學界、公部門或業界都需要減碳相關人才，連文化部也在討論管轄的博物館、展覽館如何達到淨零路徑，可說「帶動社會全面翻轉」，過去幾年國內衝刺能源轉型時，很多沒有投入能源的科系開始有相關發展，未來氣候變遷、減碳工作也需要更多人才投入，應該盡快將人才儲備起來。

台大氣候永續學程專案助理教授謝宜桓說，台大五年前就創設氣候永續學程，其他學校的氣候變遷教學都是綁在傳統系所，很多老師反應光是系上基礎課程都塞不完，怎麼有時間教氣候變遷，但即使台大有專屬學程，相關議題仍太多，在教育上還是有一大段路要走，也不是每個學科都可以這麼快接軌氣候變遷。

謝宜桓指出，氣候變遷教育也不能只看大學端，很多問題其實出在高中地球科學課程的重要性愈來愈低，地科老師在高中員額被凍住，若用一般課程教學也難以引起學生興趣，其實很多高中地科老師、國中小自然科老師相當有創意，但面臨考試問題就變成實務上壓力，「老師可能花三倍時間加入探究課程，但學生考不好，明年這套做法就不見了」，整個教育系統一開始就有所缺乏，到大學才希望學生修完一門課就了解氣候變遷，「這是不可能的」。

氣候變遷 台大

延伸閱讀

首創LINE秒查電費 NextDrive「1 % 能源行動家」起跑

辦桌菜、做模型！桃園5校跨領域教學獲獎

議員批台積電買綠電用煤電 用電越多台中汙染越高

環保署課徵碳費 部會有共識

相關新聞

藍皮解憂號 周六重新啟航

曾以藍色優美姿態在南迴鐵路畫出微笑曲線的藍皮普快列車去年底停駛，轉型懷舊版的「藍皮解憂號」觀光列車昨首度亮相，將自10月...

孩子戒尿布讓人頭大 看看蒙特梭利的如廁訓練

小孩到了兩、三歲，到底怎麼戒尿布，不少父母很頭痛。ivy’s house montessori創辦人Ivy說，設置適合如...

旅客新規定！ 松機等5機場飛離島免篩檢明起上路

交通部民用航空局今天晚間宣布，自松山等五處本島機場出發前往離島的旅客，明天開始，除需填寫健康聲明書外，均無須篩檢，旅客可...

「包租代管」漏洞多 惡房仲偷漲價、不管事 三贏變三輸

台灣高房價問題難解，政府透過「包租代管」、房地合一稅方式，鼓勵更多房東釋出房屋出租，但有房仲業者為了多賺差價，將轉租給房客的租金提高，影響房客承租意願，原本政府是希望房客以較低廉的價格租到房屋，如今不僅房東要承擔閒置租金損失，連帶還影響房客權益。

清溝大師！ 65歲清潔隊員自學電腦 畫北市溝渠地圖

環保署今年遴選10名具有特殊貢獻、追求創新的特優清潔隊員，11月9日將公開表揚。台北市清潔隊溝渠隊班長潘秋林65歲，過去...

第31屆醫療奉獻獎／呂鴻基 催生台大兒童醫院 創多項醫學史紀錄

兒童若患有先天性心臟病，早年僅有一半機會能續命。被譽為「台灣兒童心臟學之父」的台大醫學院名譽教授呂鴻基，畢生投入兒童心臟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。