台股520行情 三題材吸晴 五大族群將成主流

台股520行情進入倒數十個交易日，伴隨投信持續買超、大內需循環概念股吸金、超級股東會登場、高股息ETF換股等內資籌碼、題材同步啟動，投顧法人看好五大族群將躍居520行情盤面焦點，電子股包括晶圓代工、組裝、散熱等AI族群，非電族群則可留意營建、運動休閒、重電、金融股。

台股上周走勢震盪，然本周將迎來亮麗開始，上周五美股四大指數走揚，台積電（2330）ADR大漲3.9%，帶動台指期夜盤勁揚300點，來到20,682點，台股今天早盤將強勢表態。

台股觀盤重點與後市展望

距離520新任總統上任前，僅剩十個交易日。統計2000年來六次520行情表現，前十、前五個交易日的漲跌機率各半，但若將時間拉近綠營由總統蔡英文自2016年上任執政來，自520當天開始，至後五、十、20個交易日的大盤，全數呈現上漲。法人認為，指數不排除520前後挑戰21,000點的歷史新高。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩指出，最有利今年520行情的關鍵在投信，因今年以來土洋對作，但投信自今年來已買超2,792億元，遠勝於外資今年以來賣超136億元，對台股影響力，投信已遠勝於外資，且5月有多檔高股息ETF將掛牌、除息，又有元大台灣價值高息（00940）等多檔ETF將換股，已吸引法人、散戶資金湧入可能新納入成分股。

統一投顧董事長黎方國、陳奕光、李學詩認為，儘管指數有機會創高，但選股重要性大於指數漲跌，近期部分資金已經轉向營建、原物料、重電、金融等大內需循環概念股。整體而言，看好景氣透明度最高的晶圓代工、組裝、散熱等AI族群，以及可望納入高股息ETF成分股的化工、營建、運動休閒等業績成長股，以及震盪拉回可逢低布局的重電、金融股。