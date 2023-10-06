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中信金前三季狂賺485億元、EPS 2.44元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中信金（2891）今年前三季稅後純益爆發，創下歷史同期新高紀錄！中信金今（6）日公布9月自結稅後純益44.58億元，累計前三季合併稅後純益達485.86億元，接近500億元大關，每股稅後純益（EPS）飆上2.44元，創歷史同期新高。

中信金指出，今年前九月獲利亮眼，獲利主因來自核心子公司中信銀表現優秀，與去年同期相比，銀行前三季累計稅後獲利成長接近10%，是歷年來次高。

中信金控指出，中信銀今年前九月獲利成長有三原因，第一，放款基盤雙位數的成長及利差擴大；第二，財富管理業績受惠多元化商品銷售，回到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情前的水準；第三，信用卡消費金額在各業別均有斬獲，相較去年同期成長約3成。

此外，子公司台灣人壽前九月稅後純益144.66億元。中信金指出，保險業務今年雖然避險成本高漲，但在擺脫防疫險損失的陰霾後，稅後獲利較去年同期成長181%。

中信金控9月單月稅後44.58億元，較上月衰退42％，主要受到兩大子公司中信銀與台灣人壽分別月減23％與60％。

中信銀較上月獲利衰退原因，主要受到天數較少、利息較少，以及利差下滑，與中信金股價上揚，提供員工認股選擇權費用增加。台灣人壽9月獲利較上月減少，主因為過了股利旺季，股利收入相對減少，以及少了8月認列產險減資所得稅6億元，目前外匯價格準備金130億元左右。

中信金控 中信銀

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