NVIDIA上揚1.5% 台積電ADR漲2.5% 拉抬台指期夜盤上攻16614點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

美股四大指數早盤皆呈現上揚，道瓊小漲0.2%、S&P 500指數漲0.6%、NASDAQ上漲1.06%、費半上漲1.3%，眾所矚目的AI指標股NVIDIA開盤後一度下跌至低點452元，開盤10分鐘之後又向上急拉，股價由黑翻紅上漲1.5%，台積電ADR上揚2.3%，拉抬台指期夜盤漲勢，小漲0.2%至16,598點左右。

在籌碼面，現貨部分，三大法人同步買超，總計買超89億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1615口至7571口，其中外資減碼期貨空單 5,108 口、而自營商則是減碼期貨空單 66 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少462口至11,236口。

展望後市，分析師表示， 台股近期於半年線附近震盪，並未跌破，顯示半年線支撐強勁，後續可觀察NVIDIA公布財報後的相關族群股價走勢，以及關注台積電接下來表現，將會是主要影響指數之因素。

台積電 台指期 三大法人

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