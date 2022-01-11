號召搶救記憶體人才荒 長庚大學超前布署記憶體專班

長庚大學與南亞科（2408）、旺宏（2337）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）1月12日將簽訂產學合作契約，這次簽約是由長庚大學校長湯明哲、旺宏電子總經理盧志遠、南亞科技執行副總蘇林慶、晶豪科技總經理張明鑒、鈺創科技總經理鄧茂松代表簽署，希望透過企業實習、企業課程、提供獎學金等兼顧理論與實務的合作模式，讓學生在學習期間貼近企業精神，了解當下產業脈絡並嘗試解決業界實務問題，實現畢業即就業、上班即上手的目標。

長庚大學記憶體專業學程規劃提供40多名高額的獎學金，每位碩士生除了可獲得約80萬元的獎學金(含實習津貼)外，更可獲得畢業後的就業機會。第一年分三學期完成學程相關專業課程修業的規定，最高可領高達30萬元的獎學金，第二年至企業實習時並同時完成論文，滿足相關修業規定，每月可再領4萬元以上的獎學金(含實習津貼)，期盼從育才、用才、引才、聚才、留才各方面，強化台灣記憶體產業在國際上的競爭力，雙方將相輔相成，創造雙贏局面。