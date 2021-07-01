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考試院會通過 今年建築師高考定於11月20日舉行

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
考試院今天表示，今日院會通過，今年專門職業及技術人員高等考試建築師、24類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）、公共衛生師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試，定於11月20日至11月22日舉行。本報資料照片
考試院今天表示，今日院會通過，今年專門職業及技術人員高等考試建築師、24類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）、公共衛生師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試，定於11月20日至11月22日舉行。本報資料照片

考試院今天表示，今日院會通過，今年專門職業及技術人員高等考試建築師、24類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）、公共衛生師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試，定於11月20日至11月22日舉行。

考試院表示，這項考試分為高等考試及普通考試2種，其中高等考試設建築師、土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計畫技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、職業衛生技師、食品技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、水產養殖技師、水土保持技師、應用地質技師、交通工程技師、大地工程技師（二）（應大地工程技師考試分階段考試第二階段考試）、公共衛生師等27類科，普通考試設不動產經紀人、記帳士等2類科，分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區舉行。

考試院表示，考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則規定辦理，相關規定均載明於應考須知。

考試院 建築

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