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頂大電資碩班 報考生激增

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
隨著生成式ＡＩ興起，加深資通訊產業人才需求，不少頂大資通訊相關科系招生開出紅盤。示意圖。本報資料照片
隨著生成式ＡＩ興起，加深資通訊產業人才需求，不少頂大資通訊相關科系招生開出紅盤。示意圖。本報資料照片

資通訊人才需求孔急，也讓不少頂大資通訊相關科系招生開出紅盤，以台大碩班為例，今年一般入學考試逾一點四萬人報名，其中光是資訊工程碩班報名人數就高達一六八四人；陽明交大招生同樣不俗，學校資訊學院聯招高達二千五百人報考，錄取率僅百分之五，中央大學資工類系所報名人數也較去年成長近五成之多。

資通訊產業暢旺，科技業大廠求才若渴且多鎖定國立大學碩士畢業生，除廣入校園徵才外，各企業預聘制也從碩二下提前至碩二上。

根據台大統計，資工碩班報名人數已連三年看漲，從一一一學年的一三四七人，到今年增為一六八四人，也是台大今年報名人數最多的碩班，資訊網路與多媒體研究所碩士班則從過去逾三百人報考，增為四四一人。

陽明交大也統計，碩班考試入學報名人次從過去七千多人，增加至九千多人，增幅達百分之十五。教務長陳永昇表示，資工領域碩班因考試入學只要準備對應科目，其他領域也能跨考，因此競爭激烈，學校資訊學院聯招約二千五百人報考，比往年增加了近一千八百人。

陳永昇說，近年軟體設計、演算法開發是業界人才需求大宗，除資訊領域外，電機、電子、電控及半導體領域研究所也廣受學生歡迎。

中央大學統計，今年碩士班考試入學人數首突破一萬人，其中資工類系所報名人數從去年一五九五人，增至二三四○人。

中央校長周景揚表示，近年跨考電資類研究所的學生數增加，甚至看過大氣系畢業生，也想跨考他校的半導體學院。

台大機械工程學系教授詹魁元分析，近年純科學如物理系等畢業生多想嘗試跨考工程、資工碩班，再者為航太等類似領域，由於業界缺工，但也信任學校訓練體制，多認為只要系所概念相近，工作上多能勝任。

但詹魁元也指出，現在研究所學生愈招愈多，過去教授一屆指導三至四名學生，現在多要收五至六人，勢必要瓜分更多指導時間；再者，學生雖受產業紅利吸引，但不是每個學生都適應，還是相信每個學生都有自己適合的地方。

台大 陽明交大

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