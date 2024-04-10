亞大繁星、申請入學 分發率逾百分百

亞洲大學創校廿三年，是全台最年輕的綜合大學，也在少子化招生困境中逆勢成長，今年大學繁星放榜、申請入學一階篩選，報名人次各增加百分之廿二點一、一五點三，兩項分發率都超過百分百，穩進私大前端之林。

亞洲大學校長蔡進發說，亞大在逆境中不斷轉型成長，獲國內外「最佳大學」排名肯定，政府今年補助私大生每年三萬五千元外，董事會推出「均標獎學金」每年二萬元等，讓亞大學雜費比公立大學還低，大一新生能「選亞大不選公」。

招生處長張祐誠說，亞大繁星推薦招三四五人、錄取三四七人，錄取率超過百分百；申請入學招一四○九人，一階公告分發率百分之一一七，兩項均超額。

分析今年選擇亞大學生，公立高中占比高，繁星占七成；有三四一所高中生申請亞大，前百所中（以人數排列），公立占七十二所。至於申請入學偏區域化，以中台灣為主，且與偏遠公立大學競爭跡象明顯。

值得一提的是，亞大近十年在教育部招生人數總量管制下，因應健康智慧醫療市場需求，增設護理學院，在護理、醫健學院增八個系，均為治療專業的國考證照學系。學校用心輔導考照，年年考照率都超越全國平均通過率，又可到中醫大、亞大「中亞聯大」廿六個附屬醫院等醫療體系就業，畢業即就業，收入也高，成為熱門院系。