學者：KPI應訂博士生國際競爭力

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「台灣投入的高教資源淪落為算論文篇數，而不是看引用數、影響力。」台大資深教授直言，政府會列一些獎勵的期刊清單，但這些清單有很多是台灣清單，往往還夾帶很多二、三流期刊，建議研究型大學不應以學校論文產出為ＫＰＩ，而應以畢業的博士生能在國際學術市場具有競爭力為指標。

台大資訊管理學系特聘教授黃明蕙前兩年入榜「全球前百分之二頂尖科學家」，去年也入圍科睿唯安（Clarivate）高被引學者。黃明蕙表示，台灣學界目前落入兩種情況，一是衝論文發表數，二是攻頂尖期刊發表，很少鼓勵頂尖論文發表後有沒有人引用。

教育部前部長吳思華說，研究型大學應以畢業的博士生在國際學術市場具有競爭力為指標，才能為台灣未來發展產生更大動能。