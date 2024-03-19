宜蘭慧燈中學繁星推薦錄取率高達92% 創校以來最佳成績
大學繁星推薦今天放榜，宜蘭縣私立慧燈中學共有63位學生參加繁星推薦，58位學生錄取，錄取率高達92%，其中有28位學生錄取國立大學，也就是平均每2位參加繁星推薦的學生中，就有1位能夠進入國立大學就讀。
今天放榜成績，邱語涵獲錄取台大機械工程系、林昕璇獲錄取台大工商管理系、黃騰宥獲錄取清大電機資訊學院學士班、江睿恩獲錄取清大材料科學工程系、盧冠瑜獲錄取清大生命科學暨醫學院學士班、余嘉閔獲錄取陽明交大電機工程系、李國梁獲錄取成大建築系、林均澔獲錄取成大土木工程系、吳甄獲錄取政大歐洲語文系。
校方表示，以上這9位學生獲頂尖學府青睞，此外盧冠瑜等7位學生成功錄取醫療相關學校科系，表現可圈可點，自創校以來，校方一直致力提供優質教育，今天繁星推薦放榜，迎來創校以來最佳成績，讓人振奮，對學校辦學多元發展是一大肯定。
慧燈中學校長游文聰表示，對此優異成績深感欣慰，不僅是學生個人努力，更是學校教職員工辛勤耕耘的成果，他感謝老師和同學的辛勤付出，也祝福錄取的學生；展望未來，慧燈中學將繼續努力，為每位學生提供更優質的教育資源和建構良好安全的學習環境，培養優秀人才貢獻社會。
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