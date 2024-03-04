甲辰梅竹激戰三日 陽明交大以6比4奪總錦標
陽明交大、清華大學兩校體育學藝盛事「甲辰梅竹賽」昨晚（3日）由男排決勝負。2日男籃比賽結束，陽明交大暫時以4比3領先清大，經過昨天的橋藝賽，陽明交大再拿下一點，獲得五比三的領先局面。晚間關鍵的男女排球賽，首先由男子排球激戰至第四局，最終以27：25、18：25、25：19、25：19，三比一再獲第六點，確認甲辰梅竹總錦標獎落陽明交大。
緊接著，女排賽選手仍展現梅竹精神，激戰至昨晚間11點仍卯足拚勁全力以赴，最終以一比三由清華獲勝。陽明交大最終以羽球、桌球、女籃、男籃、橋藝、男排拿下甲辰梅竹的六項點數，以6比4的成績奪得梅竹總錦標，現場落下藍色彩帶，歡聲雷動。
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