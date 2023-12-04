聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼人事聘任鬆綁「大學吃大鍋飯 難有世界級頂大」

聯合報／ 記者許維寧魏忻忻林琮恩韋麗文／專訪

台大校長陳文章接受本報專訪時向政府喊話，政府力推前瞻基礎建設，規畫造橋鋪路建設，能不能也可用於提升大專校院設施？另大學人事聘任、薪資等機制也應再鬆綁，否則所有大學一同吃大鍋飯，難有世界級頂大。

陳文章說，政府對教授薪資、主管加給等限制仍太多，等同一口價定死，學校難以伸展。他舉例，大學校長領有三萬七千元主管加給，系主任、院主管等各有加給數額，但部分大系有一千多名學生，主管加給卻和一百多人的小系一樣，導致不少教授當了一任主管，獲得資歷就跑了。

因國外大學系主任甚至可給予教授加薪，主管加級、教授薪資等政府擬定最低標準即可，其他讓學校自己想辦法，陳文章建議政府可參考執行，「否則吃大鍋飯，不會有世界頂大。」

陳文章也舉例，國內大專校院人事聘任亦不夠彈性，通常在國外參訪，海外不少校長、高階行政主管，看到有潛力的年輕學者都能直接給予聘任，但台灣的大學師資聘任都須經公開甄選、三級三審。「看到好的人才我沒辦法開口」，陳文章談到僵硬聘任機制，導致台灣的研究較難提升競爭力，建議政府應提供彈性聘任名額，供學校善用。

前瞻經費 「能不能包含大學」

陳文章表示，近年企業若捐予學校建物，學校須自籌維護費，形同「隨人顧性命」；國外學者訪台，對台灣多數大學系館都過於陳舊感到訝異，既然前瞻基礎建設可規畫鐵路等造橋鋪路建設，「那試想能不能包含大學」？政府應和大學有工作小組，適時給予經費協助。

主管 陳文章 薪資

延伸閱讀

台大迎百年校慶！被譽「最會募款校長」 陳文章雄心盼募百億捐款

老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

ESG當道「綠領」人才缺！文科生跨域轉職熱 專家：起薪高出5、6千

菲律賓南部大學彌撒驚傳爆炸！至少3死9傷 不排除親IS武裝分子報復

相關新聞

專訪／「政策如吃大鍋飯」應鬆綁 台大校長陳文章：否則難有世界級大學

國立台灣大學2028年將迎來百年校慶，校長陳文章近期說明包括設立百歲基金，拔萃講座結合玉山學者等育才攬才計畫，近日接受本...

台大迎百年校慶！被譽「最會募款校長」 陳文章雄心盼募百億捐款

台大創校將滿百年，作為台灣第一學府，台大百年校慶受到全台教育界矚目。台大校長陳文章接受本報專訪時透露，自己對百年校慶規畫...

ESG當道「綠領」人才缺！文科生跨域轉職熱 專家：起薪高出5、6千

因應永續發展和減碳趨勢，綠領人才需求大幅增加。綠領職缺並非理工限定且前景看好，成為轉職的熱門行業，大學也鼓勵文法商領域的...

大學分發入學 校系參採科目跨組 挨批不合班群邏輯

大學考試分發入學委員會日前公告「分發入學採計科目組合統計表」，採計組合達一百多種，其中不乏參採學測自然，卻又參採分科測驗...

盼人事聘任鬆綁「大學吃大鍋飯 難有世界級頂大」

台大校長陳文章接受本報專訪時向政府喊話，政府力推前瞻基礎建設，規畫造橋鋪路建設，能不能也可用於提升大專校院設施？另大學人...

最會募款校長 目標台大百歲募百億

台大二◯二八年將迎來百年校慶，被譽為「最會募款的校長」陳文章，上月才指出已成立百歲基金，目標百年校慶前募款廿五億。他接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。