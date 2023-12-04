盼人事聘任鬆綁「大學吃大鍋飯 難有世界級頂大」

台大校長陳文章接受本報專訪時向政府喊話，政府力推前瞻基礎建設，規畫造橋鋪路建設，能不能也可用於提升大專校院設施？另大學人事聘任、薪資等機制也應再鬆綁，否則所有大學一同吃大鍋飯，難有世界級頂大。

陳文章說，政府對教授薪資、主管加給等限制仍太多，等同一口價定死，學校難以伸展。他舉例，大學校長領有三萬七千元主管加給，系主任、院主管等各有加給數額，但部分大系有一千多名學生，主管加給卻和一百多人的小系一樣，導致不少教授當了一任主管，獲得資歷就跑了。

因國外大學系主任甚至可給予教授加薪，主管加級、教授薪資等政府擬定最低標準即可，其他讓學校自己想辦法，陳文章建議政府可參考執行，「否則吃大鍋飯，不會有世界頂大。」

陳文章也舉例，國內大專校院人事聘任亦不夠彈性，通常在國外參訪，海外不少校長、高階行政主管，看到有潛力的年輕學者都能直接給予聘任，但台灣的大學師資聘任都須經公開甄選、三級三審。「看到好的人才我沒辦法開口」，陳文章談到僵硬聘任機制，導致台灣的研究較難提升競爭力，建議政府應提供彈性聘任名額，供學校善用。

前瞻經費 「能不能包含大學」

陳文章表示，近年企業若捐予學校建物，學校須自籌維護費，形同「隨人顧性命」；國外學者訪台，對台灣多數大學系館都過於陳舊感到訝異，既然前瞻基礎建設可規畫鐵路等造橋鋪路建設，「那試想能不能包含大學」？政府應和大學有工作小組，適時給予經費協助。