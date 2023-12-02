否決副教授升等 台大判國賠10萬將上訴

台大林姓副教授自二○二一年三月提出升等案，兩年多來申請三次均遭系評會否決，質疑台大侵害其權益及工作權，申請國家賠償。台北地方法院認定台大怠於執行職務判賠十萬元；台大會再上訴。

根據判決，林姓副教授於二○二一年提出升等教授案，系教評會決議不通過。林師不服提起訴願，經教育部認定認定台大違法予以撤銷。但台大在當年七月仍未不通過升等案，林師再度訴願，校方到今年六月第三次審議，又未獲通過。

林師認為台大怠於依法執行教師法、大學法、教育人員任用條例等法規命令所授權執行之職務，導致升等申請案至今懸而未決，嚴重侵害其教師升等權益及工作權，讓她精神痛苦，提告求償五十五萬元。

法院認為，公立大學教師評審委員會評審有關教師升等事宜，屬行使公權力，如有怠於執行職務，致教師權利遭受損害，應許教師請求國賠。

台大回應，林師現仍為台大教師，研究、教學、薪資等工作權內涵並未受影響，一審判決竟以「升等通過」視為林師「工作權」，且認為升等不過是侵害林師人格法益，欠缺法律依據及理由，會再上訴。

林師的委任律師翁國彥說，本案目前雖僅是一審判決、尚未定讞，但已明確揭示：學校處理教師升等等人事案件，不要再以為被教育部訴願決定指摘違法，大不了重新召開教評會審議即可，讓教師身陷無限迴圈的痛苦折磨。若教評會一再違法審議或延宕不做決議，未來可能需要負擔國賠責任。