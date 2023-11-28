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神風特攻隊遺跡成微型產業園區 屏科大推「衍生企業」培育人才

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東科技大學活化校內歷史遺跡「虎頭山彈藥庫」，今成立「智慧農業創新微型園區」；校長張金龍（右一）表示，園區是實踐知識的基地，與推動衍生企業的開端。圖／屏東科技大學提供
屏東科技大學活化校內歷史遺跡「虎頭山彈藥庫」，今成立「智慧農業創新微型園區」；校長張金龍（右一）表示，園區是實踐知識的基地，與推動衍生企業的開端。圖／屏東科技大學提供

屏科大校內歷史遺跡「虎頭山彈藥庫」被賦予新生命，校方將其活化成立「智慧農業創新微型園區」，今舉辦揭牌典禮，該區將成為產學合作、培育人才、扶植創新產業的基地，目前已引進「屏科永約生技」、「鴻利科技」及「來日枋常文創」等3間公司進駐，以融合科技與文化，為遺跡注入活水，也帶動地方發展。

校長張金龍表示，園區是實踐知識的基地，與推動衍生企業的開端，將持續推廣產學媒合、協助廠商進駐、技術諮詢服務、育成輔導等，落實知識轉化與加值應用，協助企業研發關鍵技術與培育人才。

他說，國際大學推動衍生企業已是高等教育趨勢，台灣起步較晚，希望藉由成立園區，鼓勵更多師生孵化及培育研發計畫，日後能成長為創新產業，藉以提升產、學、研合作的競爭力。

「虎頭山彈藥庫」原為日治時期神風特攻隊駐守遺跡，後由行政院依國有財產法規定，變更為非公用財產，並依同法第38條撥給屏科大使用。校方為活化遺跡，以「學研成果實踐於產業」為主旨，並考量其空間特殊性適合低密度發展，又坐落於校園內，同時具獨立聯外道路，今成立「智慧農業創新微型園區」，體現科研技術活用於社會。

屏東科技大學活化校內歷史遺跡「虎頭山彈藥庫」，今成立「智慧農業創新微型園區」，該區將成為產學合作、培育人才、扶植創新產業的基地，為遺跡注入活水，也帶動地方發展。圖／屏東科技大學提供
屏東科技大學活化校內歷史遺跡「虎頭山彈藥庫」，今成立「智慧農業創新微型園區」，該區將成為產學合作、培育人才、扶植創新產業的基地，為遺跡注入活水，也帶動地方發展。圖／屏東科技大學提供

屏科大 財產 生技

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