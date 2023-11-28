神風特攻隊遺跡成微型產業園區 屏科大推「衍生企業」培育人才

屏科大校內歷史遺跡「虎頭山彈藥庫」被賦予新生命，校方將其活化成立「智慧農業創新微型園區」，今舉辦揭牌典禮，該區將成為產學合作、培育人才、扶植創新產業的基地，目前已引進「屏科永約生技」、「鴻利科技」及「來日枋常文創」等3間公司進駐，以融合科技與文化，為遺跡注入活水，也帶動地方發展。

校長張金龍表示，園區是實踐知識的基地，與推動衍生企業的開端，將持續推廣產學媒合、協助廠商進駐、技術諮詢服務、育成輔導等，落實知識轉化與加值應用，協助企業研發關鍵技術與培育人才。

他說，國際大學推動衍生企業已是高等教育趨勢，台灣起步較晚，希望藉由成立園區，鼓勵更多師生孵化及培育研發計畫，日後能成長為創新產業，藉以提升產、學、研合作的競爭力。