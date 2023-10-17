輔大vs.東華怎麼選？兩校支持者爭論 過來人曝：1前提最重要

許多高三生進入備戰學測狀態，同時也苦惱未來的校系選擇。有網友昨（16）日在PTT發文問大家輔仁大學和東華大學這兩間該怎麼選，引發熱議。有留言點出：「文法商選輔大，理工選東華」，也有網友認為「有沒有經濟壓力」這個前提最重要。

原PO發文詢問眾網友，假如考上輔仁大學跟東華大學，大家會比較想讀哪間呢？「輔仁在北部資源比較豐富，交通比較方便；東華大學則是國立大學，但是地理位置比較偏遠。是你的話，科系相同的前提下，這兩間你會建議讀哪一所呢？」

對此，不少人挺輔大，認為有資源豐富、妹子多的優勢。「人生這四年很重要，選妹最多的輔大」、「文法商選輔大、東吳」、「沒四大四中政，念老牌私立就好」、「輔大，台北資源多，要補習什麼的很方便」、「輔大啦，實習很方便」、「私大補助明年就要推了，國立後段的分數高機率雪崩」、「輔大，其實業界會有學長姐撐腰」。

也有人為東華喊話，認為學術範圍很廣，「選東華，原因很簡單，比較少外在誘惑」、「校友推，東華涵蓋的學術領域很廣，很適合到不同科系聽課拓展知識範圍，學校雖然遠但願意認真和學生互動的好老師不少」、「夏日天天溪邊晨泳，一台檔車上山下海」、「看到宿舍秒簽東華」、「文法商選輔大，理工選東華」。

還有網友提醒原PO要考慮有沒有經濟壓力，「最重要的前提你少講，家裡有沒有錢，要不要背學貸、租房，這兩個地方會差很多。如果家裡經濟不好，還要到輔大那邊租屋，加上私校學費，你哪來多餘生活費吃喝玩樂？」、「有錢輔大沒錢東華，學費可以貸款，但北部與東部的生活費真的差太多了」。