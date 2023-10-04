小犬颱風來襲遠距！網傳文化大學掀學生搶糧慘況 校方急PO照澄清

小犬颱風來襲，文化大學3日晚間緊急召開颱風應變小組會議，考量4日風速將達到六級以上，顧及學生安全，決議校本部採遠距教學。網傳學生搶糧，文大表示，經派員在學校附近各超商、超市巡視，商家準備糧食充裕，也未見搶糧的情況，外界請勿以訛傳訛造成恐慌。

文大表示，去年校方進行重大議題投票，決議如遇到颱風，學校颱風應變小組隨時召開會議，視情況決定是否停班停課。3日晚間應變小組考量4號陽明山上平均風速已經達到五到六級，截至4日上午10時30分止，目前風速14.1m/s，已達七級，因此決議校本部採遠距教學，完全基於學生安全考量。

根據文大大氣系評估，3日下午五時起，華岡氣象站風速監測顯示平均風達5到6級、陣風7到8級。4日白天由於颱風接近的影響，風速也會持續增強，4日白天預估平均風速可達6級或更強，截至4日上午氣象站至10:30分止，風速14.1m/s，已達七級，預估陣風也有機會達8-9級。預計5日傍晚登陸南台灣。

遠距上課引起熱議 文大：上午華岡風速已達7級

【中央社／台北4日電】

颱風小犬接近台灣，中國文化大學表示，考量學生安全，昨晚宣布校本部今天改為遠距上課，今天上午華岡氣象站風速已達7級，而學校附近商家準備糧食充裕，未見搶糧狀況。

颱風小犬接近台灣，中央氣象署3日發布陸上颱風警報。位於陽明山上的中國文化大學昨天深夜在官網發布訊息，雖然台北市未達停班停課標準，但考量學校位處山區，風雨比市區強勁，為顧及學生安全，颱風應變小組決議校本部4日改為遠距線上上課。

文大宣布今天遠距上課後，引發網友不同意見，有的稱讚學校重視學生安全，畢竟山上風雨不容小覷，也有網友質疑學校在台北市，放什麼颱風假。

另外，也有文大學生分享學校附近街道的畫面，風雨不小，車輛都放慢速度，還有許多學生跑到附近超商搶購糧食儲備。文化大學大眾傳播系教授王毓莉也在臉書分享，山上絕對是風大雨強，並認為學校宣布遠距停課的因地制宜德政。

中國文化大學校方今天發布新聞訊息指出，颱風應變小組考量4日陽明山上平均風速可能達6級以上，為顧及學生安全，因此決議校本部4日採遠距教學，根據華岡氣象站資料顯示，截至今天上午10時30分，風速已達7級。

文大校方提到，學校已派員在附近各超商、超市巡視，商家準備糧食充裕，也未見搶糧的情況，希望外界勿以訛傳訛，以免造成恐慌。