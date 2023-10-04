小犬颱風來襲遠距！網傳文化大學掀學生搶糧慘況 校方急PO照澄清
小犬颱風來襲，文化大學3日晚間緊急召開颱風應變小組會議，考量4日風速將達到六級以上，顧及學生安全，決議校本部採遠距教學。網傳學生搶糧，文大表示，經派員在學校附近各超商、超市巡視，商家準備糧食充裕，也未見搶糧的情況，外界請勿以訛傳訛造成恐慌。
文大表示，去年校方進行重大議題投票，決議如遇到颱風，學校颱風應變小組隨時召開會議，視情況決定是否停班停課。3日晚間應變小組考量4號陽明山上平均風速已經達到五到六級，截至4日上午10時30分止，目前風速14.1m/s，已達七級，因此決議校本部採遠距教學，完全基於學生安全考量。
根據文大大氣系評估，3日下午五時起，華岡氣象站風速監測顯示平均風達5到6級、陣風7到8級。4日白天由於颱風接近的影響，風速也會持續增強，4日白天預估平均風速可達6級或更強，截至4日上午氣象站至10:30分止，風速14.1m/s，已達七級，預估陣風也有機會達8-9級。預計5日傍晚登陸南台灣。
遠距上課引起熱議 文大：上午華岡風速已達7級
【中央社／台北4日電】
颱風小犬接近台灣，中國文化大學表示，考量學生安全，昨晚宣布校本部今天改為遠距上課，今天上午華岡氣象站風速已達7級，而學校附近商家準備糧食充裕，未見搶糧狀況。
颱風小犬接近台灣，中央氣象署3日發布陸上颱風警報。位於陽明山上的中國文化大學昨天深夜在官網發布訊息，雖然台北市未達停班停課標準，但考量學校位處山區，風雨比市區強勁，為顧及學生安全，颱風應變小組決議校本部4日改為遠距線上上課。
文大宣布今天遠距上課後，引發網友不同意見，有的稱讚學校重視學生安全，畢竟山上風雨不容小覷，也有網友質疑學校在台北市，放什麼颱風假。
另外，也有文大學生分享學校附近街道的畫面，風雨不小，車輛都放慢速度，還有許多學生跑到附近超商搶購糧食儲備。文化大學大眾傳播系教授王毓莉也在臉書分享，山上絕對是風大雨強，並認為學校宣布遠距停課的因地制宜德政。
中國文化大學校方今天發布新聞訊息指出，颱風應變小組考量4日陽明山上平均風速可能達6級以上，為顧及學生安全，因此決議校本部4日採遠距教學，根據華岡氣象站資料顯示，截至今天上午10時30分，風速已達7級。
文大校方提到，學校已派員在附近各超商、超市巡視，商家準備糧食充裕，也未見搶糧的情況，希望外界勿以訛傳訛，以免造成恐慌。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言