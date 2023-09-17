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雙語大學計畫 新增政、清、台科大

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校新增清大、政大及台科大等。圖為大學上課示意圖。本報資料照片
教育部大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校新增清大、政大及台科大等。圖為大學上課示意圖。本報資料照片

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校除第一期已獲核定的中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學等四校外，再新增清華大學、政治大學及台灣科技大學等三校，第一年補助學校七點七億元，較第一期增加二億元。

除了重點培育學校外，教育部表示，第二期核定重點培育學院廿四校、四十五個學院，包括中央大學工學院，陽明交大工學院、資訊學院、生物醫學暨工程學院等；也再核定廿九所普及提升學校。

教育部說，重點培育學校與學院，二○二四年需至少有二成五的大二學生，英語能力聽說讀寫達歐洲共同語言參考標準（CEFR）Ｂ２以上流利精熟等級，同時至少有兩成的大二學生與碩一生，其當年所修學分中兩成以上為全英語課程。

教育部表示，第二期著重提升學術英文ＥＡＰ和專業英文ＥＳＰ能力，盼學校改革大一英文課，課程聚焦於ＥＡＰ、ＥＳＰ，有助學生銜接全英語課程修讀，也建議學校開設培力課程，以利學生培養說寫表達技巧。

第二階段將於一一二至一一四學年度執行，不過有學校教授表示，近一兩年推動雙語遭逢困境，教師不願開授全英語課程，背後原因是學生不肯修，發現是全英課程就退選，或實際上課狀況不佳，於是將教師教學評鑑打低分，學生不想上、老師不想開，已成惡性循環。

此外，近年大專校院聘任專任教師，多要求須具備全英語授課能力。但也有教授表示，有能力和是否上得好是兩回事，全英授課對教師而言備課時間長，不是所有老師都有意願。

政大國合長湯京平表示，政大每學期可開設逾七百門全英語課程，學校讓外籍生和本土學生混班全英語課程，課堂上有外籍生互動，激起鯰魚效應，效益比全班都是中文母語學生來得優異。

台科大主任秘書呂政修也說，碩士班外籍生多、雙語課程接受度較高，會在現有基礎上逐步推展，各院設有課輔機制，也會請系上濃縮當周課程精華，提供一小時中文精要說明，方便課後複習。

教師 教育部 外籍生

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