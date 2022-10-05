快訊

綠側翼造謠高虹安「插班北一女」 遭揭又大翻車了

學生遴選委員要求辭兼職 台大校長候選人郭大維回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
郭大維表示，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。記者林伯東／攝影
郭大維表示，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。記者林伯東／攝影

高教龍頭國立台灣大學校長遴選委員會預計於10月8日前選出第13任校長。遴選委員之一、研究生協會會長許冠澤今（10/5）表示，站在大學自治和學術自主的立場，呼籲候選人之一、台大前代理校長郭大維應於「遴選投票前」辭去鴻海企業相關兼職。郭大維則透過信件回應媒體，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。

台大資工系特聘教授郭大維曾於「卡管案」時期擔任代理校長，表現獲得師生讚許，本次校長遴選呼聲高。但遴選委員之一許冠澤今對外發表公開信表示，指郭大維正擔任鴻海獨立董事，也曾擔任鴻海研究院諮詢委員等智庫角色，要求郭應於遴選投票前，就先辭去獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職位。

本報記者經查「國立臺灣大學第13任校長遴選委員會作業細則」，第7條敘明，被推薦人遴應揭露前三年內，曾任營利事業董事、獨立董事、監察人或其他執行業務重要職務，但未規定被推薦人於遴選期間必須辭去兼職。

郭大維則透過信件回應，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。

遴委會發言人吳俊傑稍早也表示，各候選人在繳交資料時均依規定揭露各項兼職工作。目前已召開的遴委會會議中，沒有討論過特定候選人是否該辭去兼職，但遴選委員如果有相關議題，可在後續會議中提出討論。

台大 郭大維 校長遴選

延伸閱讀

台大將選出新校長 學生遴選委員籲候選人郭大維先辭兼職

回應學生提問 台大校長候選人：捍衛大學自治和學術自由

台大校長遴選推薦投票 6人闖入第二階段3人遭刷

110學年博士生2.5萬近年最高 台大教授盼推業界預聘制

相關新聞

學生遴選委員要求辭兼職 台大校長候選人郭大維回應了

高教龍頭國立台灣大學校長遴選委員會預計於10月8日前選出第13任校長。遴選委員之一、研究生協會會長許冠澤今（10/5）表...

台大將選出新校長 學生遴選委員籲候選人郭大維先辭兼職

高教龍頭國立台灣大學校長遴選委員會，預計10月8日前選出第13任校長。遴選委員之一、研究生協會會長許冠澤今天表示，站在大...

華梵大學斲琴工坊成果展 展示獨一無二「金箔古琴」

古琴之美是現代難得體驗，華梵大學「斲琴工坊」近日在新北與台北策畫一系列的古琴展演活動，除在新北走進偏鄉社區外，在台北也展...

推動大新竹在地實踐 清大「區域創新中心」成果展開跑

國立清華大學為推動大新竹區域的在地實踐，成立「區域創新中心」，陸續協助新竹東門市場活化、橫山美學客廳、尖石泰雅原鄉創生等...

靜宜大學邀程若石神父與方念華主播對談 學生聽得懂的福音

靜宜大學宗教輔導室邀請知名主播方念華與台北總教區華山救世主堂主任司鐸程若石神父，透過「一『念』之間的旅『程』」講座，針對...

美式酒花佐柑橘香 元智大學全國化工啤酒競賽奪三冠

元智大學化材系於2018年起開設「精釀啤酒」創客課程，並設立國內大專校院中第一間精釀啤酒成果分享室（Lango Bar）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。