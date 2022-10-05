學生遴選委員要求辭兼職 台大校長候選人郭大維回應了

高教龍頭國立台灣大學校長遴選委員會預計於10月8日前選出第13任校長。遴選委員之一、研究生協會會長許冠澤今（10/5）表示，站在大學自治和學術自主的立場，呼籲候選人之一、台大前代理校長郭大維應於「遴選投票前」辭去鴻海企業相關兼職。郭大維則透過信件回應媒體，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。

台大資工系特聘教授郭大維曾於「卡管案」時期擔任代理校長，表現獲得師生讚許，本次校長遴選呼聲高。但遴選委員之一許冠澤今對外發表公開信表示，指郭大維正擔任鴻海獨立董事，也曾擔任鴻海研究院諮詢委員等智庫角色，要求郭應於遴選投票前，就先辭去獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職位。

本報記者經查「國立臺灣大學第13任校長遴選委員會作業細則」，第7條敘明，被推薦人遴應揭露前三年內，曾任營利事業董事、獨立董事、監察人或其他執行業務重要職務，但未規定被推薦人於遴選期間必須辭去兼職。

郭大維則透過信件回應，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。

遴委會發言人吳俊傑稍早也表示，各候選人在繳交資料時均依規定揭露各項兼職工作。目前已召開的遴委會會議中，沒有討論過特定候選人是否該辭去兼職，但遴選委員如果有相關議題，可在後續會議中提出討論。