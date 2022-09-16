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管中閔半夜「訴苦」 留言意外釣出一串台大「報修」文

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
管中閔過去在「NTU台大學生交流板」發文，都掀起討論。圖／取自管中閔臉書
管中閔過去在「NTU台大學生交流板」發文，都掀起討論。圖／取自管中閔臉書

台灣大學校長管中閔今天凌晨在「NTU台大學生交流板」臉書社團發文，對於中午在台大校園等人10分鐘內只有2名學生跟他打招呼，直呼「感到悲痛」，希望學生看到他可以對他揮手。不過，意外釣出學生趁機反映台大計資中心因網路連線問題無法列印作業。

管中閔過去在「NTU台大學生交流板」發文，都掀起討論。去年12月的「早安文」就抱怨「平常行經校園，路上都沒人理我，若知道這個版上有這麼多人跟我打招呼，我早就來了」，吸引超過1.2萬人按讚，創下板史新高。

他今天凌晨發文，指昨天中午12時他在椰林大道傅鐘旁等人，前後10分鐘。「那時路過的學生超過百名，結果只有兩位同學和我打招呼」，他並標籤「感到悲痛」，「以後看到我，可以和我揮揮手嗎？」

不少學生趁機反映設備問題，「校長好，您在傅鐘旁邊等人10分鐘就能完成，我們在計中等10分鐘還印不出我們的作業，希望校長可以去跟計中揮揮手」， 「網路連不上，計中印不出來，如果跟管校長請安就會解決的話，我每天都到校長室跟您皇后吉祥」，「校長早，同學的宿舍網路已經斷線18小時了，動用五個台大生還是沒辦法解決，水深火熱、民不聊生」。

管中閔過去在「NTU台大學生交流板」發文，都掀起討論。圖／取自管中閔臉書
管中閔過去在「NTU台大學生交流板」發文，都掀起討論。圖／取自管中閔臉書
管中閔在「NTU台大學生交流板」訴苦，他大白天站在校園只有2名學生跟他打招呼。圖／讀者提供
管中閔在「NTU台大學生交流板」訴苦，他大白天站在校園只有2名學生跟他打招呼。圖／讀者提供

台大 大學生 管中閔

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