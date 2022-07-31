學霸弟拒讀台大醫！想選「這系」家人憂心 網喊免驚：很萬能

每個人對於大學科系以及未來就業的選擇都不同，有人偏好文組，也有人偏好理組。一名網友在網路上發文，他透露弟弟目前就讀建中三類組，幾乎每次考試都是班上第一名，而家裡期盼他可以從醫，不過他自己卻想讀哲學，導致爸媽相當煩惱，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「弟弟說大學想念哲學系該如何開導」為題發文，原PO表示弟弟目前就讀建中三類組，幾乎每一次的考試都是班上第一名，若沒有太大意外的話，應該是填哪間學校和科系都能如願上榜。

然而，原PO提到家裡原本希望弟弟讀醫學系，但他一直都很有自己的想法，現在想要讀台大哲學系，導致爸媽都相當煩惱。對此，家裡長輩要原PO去開導弟弟，「可是我也不太想干預他的人生，搞得現在家裡一團糟，大家覺得我該如何是好？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「又不是你要念」、「生命會自己找到出路，就讓他去啊，但叫你爸媽跟他說，如果讀了越想越不對勁，要重考的話自己想辦法」、「這種很會讀書的就別勸了，根本不會理你啦」、「哲學系沒有不好啊，幹嘛要勸退他」、「讀書又不是只有現在，他缺啥就會自己去學」、「頭腦極好的人，哪裡都有出路」、「自己人生自己選，最多只能幫忙分析一下」、「趁年輕時人生多兜一圈和多些體驗」、「他有規劃也願意承擔風險，你管他那麼多幹嘛」。

另外，也有不少網友表示，「我過來人建議雙主修」、「我認識的哲學系過不錯欸」、「哲學系很棒啊」、「哲學其實很難，念醫簡單多了」、「叫他雙修呀，看起來能力應該夠」、「我也認識哲學系的女生超強，根本不擔心她」、「有朋友也是台大哲學畢業，後來在知名集團當總經理特助，覺得他好像過得還不錯」、「很棒！萬能科系」、「聽說哲學的邏輯課蠻有用的」。