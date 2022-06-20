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他40後重回校園取得大學學歷 還要考成大研究所

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
王俊傑維修電腦20多年、因家人鼓勵，年近半百重拾書本、品學兼優台南應用科大畢業。圖／王俊傑提供
王俊傑維修電腦20多年、因家人鼓勵，年近半百重拾書本、品學兼優台南應用科大畢業。圖／王俊傑提供

南台工專畢業的王俊傑，在台南應用科大維修電腦20多年已48歲，因去年南應大畢業的另一半與女兒鼓勵重回校園，昨天自南應大畢業校方特別頒獎表揚；因學出興趣打算報考成大研究所、研究人工智慧與資訊安全。

王俊傑說，自南台科大前身南台工專電子科畢業後不久，就到電腦資訊公司工作，育有一男一女都大學畢業；因經常到台南應大服務，因朋友和老婆的鼓勵，因緣際會進校園再進修，順利完成學業拿到學士學位。

因專科畢業一直從事和電腦資訊相關工作，王俊傑對電腦科技、網路技術、程式設計有興趣，系上的課程相關領域都涉略，他覺得收獲很多。

校方表示，王俊傑品學兼優、畢業領智育獎、德育獎、服務菁質獎；在學期間擔任班代，考取物聯網智慧應用及技術的專業級證照，參加智能程式設計研習營，尤其有長年實務專業技能、經常協助同學處理課業上的問題，也不時幫忙老師處理電腦上的問題。

王俊傑表示，因為覺得資訊系統專案設計課程教的「物聯網應用和程式寫作」非常有趣，有想再往這方面研讀的衝動，要報考成大工學院工程科學系碩士班，希望研究人工智慧與資訊安全。期待運用所學新知識技術到工作上，或能協助公司發展更多元的方向。

王俊傑說，人生的路只能一步一步走，站穩腳步，做好該做的，樂觀面對每一天，再大的事其實都不是什麼大事。

王俊傑維修電腦20多年、因家人鼓勵，年近半百重拾書本、品學兼優台南應用科大畢業。圖／王俊傑提供
王俊傑維修電腦20多年、因家人鼓勵，年近半百重拾書本、品學兼優台南應用科大畢業。圖／王俊傑提供

台南

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