台大下學年新設校長獎 各系成績前2%學生免1年學雜費

國立台灣大學今天舉行校務會議，台大校長管中閔表示，校內111學年期將新設「台大校長獎」，學系學業表現前2%的學士班學生，提供一年的學雜費全額獎學金。台大亦提升教學助理獎勵金，其中博士班教學助理獎勵金每月可領1萬元。

台大今天舉行校務會議，並由校長管中閔進行會議報告，為了促進人才培育，管中閔表示，從111學年起、今年8月開始將新設立台大校長獎，提供學系前2%課業表現優異的學士班學生一年學雜費全額獎學金，等於成績好，即可免去一年學雜費。

管中閔也宣布，下學年開始亦同步提高教學助理獎勵金，碩士、博士教學助理獎勵金均提升25%，學士教學助理則提升20%，調升後博士每個月可領1萬元助理獎勵金，碩士則為7500元、學士6000元。也會另外新設立清寒僑生學習扶助金。

另外，為促進台灣與國際人才市場鏈結，台大今年3月也宣布啟動「台大國際引路人計畫」，開辦國際學生暑期實習計畫，也是全國第一個專為國際生打造的師徒制實習計畫，預計今年先招收170人，將可赴台積電、高通、台灣保時捷等企業實習。

台大今天也公布初步統計，師徒制實習已經和逾71家企業和機構簽署合作意向書，並有110名學生報名參加。