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政大國際金融學院揭牌 今年6月開課擬收120名碩士生

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
政大國際金融學院昨天在政大公企中心舉辦揭牌典禮，現場冠蓋雲集，包括總統蔡英文、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫和多家公股行庫董總出席。記者邱德祥／攝影
政大國際金融學院昨天在政大公企中心舉辦揭牌典禮，現場冠蓋雲集，包括總統蔡英文、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫和多家公股行庫董總出席。記者邱德祥／攝影

政治大學國際金融學院今天舉辦揭牌典禮，蔡英文總統親自出席，該學院預計今年6月下旬開課，一年三學期（包括暑期），將招收120名碩士生，包含一般碩士生40名，海內外在職生 80 名，規畫一年半畢業，也就是說，明年9月將有第一屆畢業生。

活動現場嘉賓眾多，包括蔡英文、教育部長潘文忠、國家發展委員會主委龔明鑫、金管會副主委邱淑貞、央行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、銀行公會理事長呂桔誠、金融總會理事長許璋瑤、金融研訓院董事長吳中書、台聯大系統校長陳力俊及27家產學合作金融機構代表一同與會。

蔡英文表示，國際金融學院將以讓台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心為主要目標。政大在法商、人文、社科領域長期享有卓越聲譽，並擁有高度國際化的環境，是政大設立國際金融學院的優勢；期盼政大結合雄厚的教學資源，強化產、官、學合作，培育更多優秀國際金融人才。

政大校長郭明政表示，國際金融學院座落在甫落成的政大公企中心，鄰近未來擬設立的國際金融特區，具備充分發展潛力。國 際金融學院將著重產學共同研發、研訓；也期待公企中心是全方位產學合作的重要基地。

國際金融學院是政大的第12個學院，就學制課程設計部分，碩士班的課程為期一年，包含暑期在內的三個學期；就學生輔導，將採「產學雙導師」制度，甚至加上國外導師，而有三位導師。

政大表示，該學院將結合社科、商學、法學、資訊學院等各學科，強調跨領域學習。就碩士班課程，除兩門國際金融市場分析與展望、國際金融法遵之國家與國際規範及其實踐必修課外，還有國際資產管理、金融創新與商品、金融法遵與監理、ESG責任投資與普惠金融四類主題課程模組。

政大表示，本學院將採中英雙語教學，強調國內外實習之實務課程， 以厚植國際移動能量。期待具有中英雙語，甚至三語的各國優秀青年，尤其台二代、台三代就讀。

郭明政也期勉，希望國際金融學院將為台灣高教開創新局，期所培育人才將揚帆國際、在紐約、法蘭克福、新加坡、曼谷、雅加達等地，一展長才，讓台灣在國際金融版圖上注入強而有力的新能量，並扮演關鍵角色。

國際金融學院預計今年6月下旬開課，一年三學期將招收 120名碩士生，最快一年半可完成修業規定獲得學位，預期第一屆新生最快 2023年9月底畢業。記者邱德祥／攝影
國際金融學院預計今年6月下旬開課，一年三學期將招收 120名碩士生，最快一年半可完成修業規定獲得學位，預期第一屆新生最快 2023年9月底畢業。記者邱德祥／攝影

政大 蔡英文 郭明政

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