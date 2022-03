科技翻轉、永續培力、在地創新──國立東華大學 洄瀾共好大學社會責任計畫

大學自十三世紀創始以來,其角色任務幾經更迭:從十三世紀起強調知識傳承與人才培育;十八世紀起強調研究發展與學術創新;二十世紀則注重應用推廣和社會責任。大學對其自身在社會貢獻的期許,在聯合國於2015年宣布「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)後,更形明顯。近年來,全球各大學積極呼應SDGs各項指標,並以實踐大學社會責任的形式,於研究、教學之外,發揮大學的社會影響力。如以履踐大學社會責任知名的英國曼徹斯特大學(The University of Manchester)在2020年的校務發展計畫(Manchester 2020: The Strategic Plan for the University of Manchester)即將「大學社會責任」與「國際水準學術研究」和「學生學習經驗」列為該校的三大願景。

2022-03-03 15:56