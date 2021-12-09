建議日睡9小時 管中閔「早安文」讚數創台大交流板新高

台灣大學校長管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」6日半夜起在「NTU台大學生交流板」留言與學生互動，引發學生熱議。昨晚有台大生在匿名網路論壇Dcard指出，管中閔7日早上的一則「早安文」按讚數突破1.2萬，已創下板史新高，且還吸引近3000人次學生留言，躍升台大最熱門師長。

板內人士描述，管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」6日半夜0時37分在學生的貼文下方留言，說時間已是0037，同學們該睡了；CM Kuan隔天早上在該板首度發文，說「0939大家早，該起來了。平常行經校園，路上都沒人理我。若知道這個版上有這麼多人跟我打招呼，我早就來了。」獲1.2萬師生按讚。

還有學生在Dcard分析，管中閔0037要同學去睡覺，上午0939要大家起來，算下來「管爺認定的睡覺時長是9小時2分鐘，謝謝校長，我會努力達成。」

據知情人士透露，「CM Kuan」在台大學生交流板的留言，確實都由管中閔本人撰寫。

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