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建議日睡9小時 管中閔「早安文」讚數創台大交流板新高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
管中閔日前宣布不續下一任台大校長，要勤健身變「管長」。圖／取自CM Kuan臉書
管中閔日前宣布不續下一任台大校長，要勤健身變「管長」。圖／取自CM Kuan臉書

台灣大學校長管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」6日半夜起在「NTU台大學生交流板」留言與學生互動，引發學生熱議。昨晚有台大生在匿名網路論壇Dcard指出，管中閔7日早上的一則「早安文」按讚數突破1.2萬，已創下板史新高，且還吸引近3000人次學生留言，躍升台大最熱門師長。

板內人士描述，管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」6日半夜0時37分在學生的貼文下方留言，說時間已是0037，同學們該睡了；CM Kuan隔天早上在該板首度發文，說「0939大家早，該起來了。平常行經校園，路上都沒人理我。若知道這個版上有這麼多人跟我打招呼，我早就來了。」獲1.2萬師生按讚。

還有學生在Dcard分析，管中閔0037要同學去睡覺，上午0939要大家起來，算下來「管爺認定的睡覺時長是9小時2分鐘，謝謝校長，我會努力達成。」

據知情人士透露，「CM Kuan」在台大學生交流板的留言，確實都由管中閔本人撰寫。

外送平台Food panda昨證實，已上架2組優惠碼，首次在該平台使用外帶自取功能者，只要輸入優惠碼「管爺散步」，滿200元可享150元折扣；首次使用生鮮雜貨外送功能者，輸入「管爺買菜」，滿200元可享150元折扣。優惠都屬限時限量。

Food panda表示，這2組優惠碼使用的字詞「管爺」，指的確實是管中閔。該公司觀察到，管中閔在學生臉書社團留言掀起討論，可謂近日熱門話題之一，因此發想這2組優惠碼。

管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」7日上午在台大學生交流板貼文向學生道早，獲讚數創板史新高。圖／取自Dcard臺大版
管中閔個人臉書帳號「CM Kuan」7日上午在台大學生交流板貼文向學生道早，獲讚數創板史新高。圖／取自Dcard臺大版

管中閔 台大 大學生 Dcard

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