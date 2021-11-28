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集體作弊？台大生哀求「願給百萬遮口費」 校方將查證

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集體作弊？台大生哀求「願給百萬遮口費」 校方將查證

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學期中考傳出集體舞弊，台大表示，將進一步了解相關網路言論是否屬實，如經查證屬實，將會依學校相關規定處理。本報資料照片
台灣大學期中考傳出集體舞弊，台大表示，將進一步了解相關網路言論是否屬實，如經查證屬實，將會依學校相關規定處理。本報資料照片

正值期中考周，台北醫學大學上周傳出學生集體作弊，近日又有台灣大學生在匿名論壇Dcard版爆料，稱自己掌握校內某系期中考集體作弊。疑似作弊的學生匿名表示，願給100萬元以下的遮口費，希望爆料者不要把事情鬧大，因為他不希望此事被自己的父母知道。

對此，台大今天中午表示，將進一步了解相關網路言論是否屬實，如經查證屬實，將會依學校相關規定處理。台大強調，擁有良好品德，是教育重要的目的，公平評量是考試最重要的精神。校方會持續宣導誠信與正直的重要性，養成學生自律的品格。

近日一名女學生在Dcard上傳照片爆料台大集體作弊，有參與作弊的學生匿名回嗆「賭你不敢說」，也有人當場承認，並說自己是照片中當事人之一，對於自己作弊行為感到抱歉。希望爆料者不要鬧大，「如果被我父母知道，我會完蛋。你說吧，你要甚麼，我都可以給你，錢或是成績、推甄信等。只要100萬以下，你敢開口，我就敢給。」

一名疑似是該堂課的助教也透過Dcard表示，學生作弊手法太過明顯，不抓也難，將在明天（周一）課堂上統一處理。被抓到的作弊者「學期等第的顏色絕對是最鮮豔的那種。」

台大 Dcard

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