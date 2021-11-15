藝術跨域領航基地 清大藝術學院與美齋學生宿舍動土

國立清華大學藝術學院大樓及美齋學生宿舍今天動土，原在南大校區上課及住宿學生可望在2024年底遷往校本部學習生活，完成清大與新竹教大合校的最後一塊拼圖。

清大與竹教大於2016年底合校，但仍分兩處校區上課。校本部的教育學院大樓已在去年動工，預計2023年完工。北校區鄰近信齋及實齋的宿舍區也將新建一棟學生宿舍。屆時南大校區全部師生都將遷往校本部上課及住宿，跨院選課及交流將更便利。南大校區（原竹教大校址）8公頃則將規畫為學校與產業、社會、國際連結及新領域發展的場域。

清大指出，藝術學院大樓位於清華南校區，台積館與人社院之間，為地上4層、地下1層建築，占地6千多坪。整理基地時特別保留大樓北面的原生林，以提供良好的視覺景觀，並阻擋東北季風。

藝術學院大樓未來將成為推動博雅與美緻全人教育、培養藝術頂尖人才的領航基地，除建置琴房、工藝媒材教室、西畫教室、打擊教室、專業錄音室、肢體開發與劇場教室等，還有讓師生實現跨領域創作的數位媒體輔助工藝產品設計實驗室、3D虛擬實境實驗室、互動裝置藝術教室、動力藝術教室、電腦音樂與聲音藝術教室、多媒體影音工程教室、展覽空間、表演創意空間等。

另外，藝術大樓也將設置智慧感知與裝置藝術，身處其中便可體驗人機智慧互動及跨域科技。

藝術學院長許素朱說，藝術大樓將成為科技與藝術的跨域大觀園，師生可在此塗畫、敲打、彈唱、組建，激盪出美的火花。

「美齋」學生宿舍則坐落南校門台積館旁，與藝術大樓相鄰，並以通廊相連，住宿生將擁有更廣闊的共享公共空間。美齋設計延續藝術大樓的風格，以大地色系與暖白色系為主，並採綠建築設計，與周遭原生林景觀自然融合。