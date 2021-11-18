疫後時代 高等教育的混成教學趨勢與因應

【文．雷立偉／致理科技大學國際貿易系副教授】

新冠疫情影響全球人類的生活，雖然在餐飲消費型態和觀光旅遊層面造成了立即而巨大的影響，但一般認為，待疫情漸緩、疫苗接種普及率夠高，或是人們決定與病毒共存後，就會逐漸復甦，甚至展開報復性外食和出遊的行動。然而對教育界，尤其是以成年學生為服務對象的高等教育，就面臨了更多的不確定性。2021年秋季班開學前，英國教育大臣威廉森就表示，未恢復當面授課的大學，應減收學費。倘若這個概念形成漣漪效應擴及全球，那麼高教機構將遭遇的，就不只是收入短少的問題而已了。

既然可以遠距，何必還要到校？

國外學者Galloway（2021）在「疫後大未來」一書中即點出，科技創新將加速高等教育迎來數位轉型，線上課程將比傳統教室更容易邀請到來自各地的優秀來賓，也能讓課堂討論更有效率，並提升學生平等參與的可能性，讓師生間的問答，不會總聚焦於坐在前排，比較不害羞的學生身上。因為這群和3C螢幕一同長大的世代，在網路上互動的自在程度，是多數現今教授們所無法想像的。當一切有機會回歸「正常」，學生們得以再次客觀比較校園實體和線上虛擬的學習體驗時，可能會對那種上一代所珍惜的人際互動有不同的價值認定，並對過去需要花費較多時間和金錢通勤、住宿的大學生活提出挑戰：如果有部分課程常態性的採取遠距學習模式，會不會是對大家都更好的選擇？這時，結合傳統實體面對面（face-to-face）上課方式及遠距教育課程（distance education）的混成學習（blending learning），就成了疫後時代許多高等教育機構思考的發展方向。原本地理位置相對不利的公立大學，也可挾其學費較低的優勢，招收到跨縣市原本不願租屋或住校的學生，而如果學生不必每週四至五天到校上課，屆時全職生和在職生的概念也將變得模糊，大學讀四年更不必是正常畢業年限的標準。

既然不用到校，學雜費可否調降？

一般大學的學費，是結合了學費（tuition）和雜費（fee）的統稱。根據教育部專科以上學校學雜費收取辦法，學費係指「與教學活動直接相關」，用以支付學校教學、訓輔、研究、人事所需之費用；而雜費則係指「與教學活動間接相關」，用以支付學校行政、業務、實驗、基本設備使用所需之費用。倘若有學生代表們提出，遠距教學期間，實驗設備、專業教室、圖書和體育器材的使用頻率大幅下降，甚至根本沒有使用，校方對期初學雜費計算的合理性，勢必要有所回應。那麼註冊時已經收的雜費，到學期末還能不能退一部分回來？特別是近年常在學校註冊繳費單上見到，額外收取的「電腦」和「網路」使用費。因為在大學中學生參與遠距課程所使用的桌機、筆電、攝影鏡頭，都是自費購買，有線和無線網路費用也是自付，甚至同步視訊會議軟體也有廠商提供的免費教育版本，學校所提供的僅有線上學習系統。

遠距教學打破時間和空間限制後

自從21世紀初，網路成為一般民眾得以近用（Access）的工具以來，「大學何價」就一直被反覆的提問，隨著世界各地的一流名校紛紛將頂尖課程免費送上網路，傳統大學以時間和學費換取的3種價值：證書（credential）、教育（education）以及體驗（experience），在疫情中被搬上網路後，瞬間就只剩下證書一項誘因。而如果學校的排名原本就不是太高，便會進一步失去對學生的吸引力，使越來越多的學生覺得返回校園並無必要，特別是那些需要自行籌措學雜費和背負學貸壓力的弱勢學生，這當中又以私立技職學生占多數（李育逢、馬國棟、李育齊，2018）。

在臺灣，根據教育部的統計，108學年大專校院休退學人數達18萬6,446人，占全體學生的15.3％，創歷年新高，因為「工作需求」和「志趣不合」而休退學的占最多（潘乃欣、趙宥寧，2021），可見一些大學科系所提供的價值並不能滿足部分學生的需求，這些學生可能轉往原本因為空間限制而無法如願的學習管道，更彈性地來提升自己的職場競爭力，也有可能就此放棄大學學歷，由數據可見，108學年有3萬258人因休學期滿而退學便是警訊。根據行政院主計處的統計，國內專科畢業生的年度可支配所得已連續多年超越大學畢業生，這更再次敲響了大學學歷貶值的警鐘。

結語

綜觀以上數據及全球高等教育界正發生的現象，臺灣大專院校除了要處理少子化的危機和境外生的短少，也當積極面對未來混成教學的趨勢。如果大學在教學和輔導層面扮演的不僅僅是職業技能訓練，那麼我們也許更應該反思每所大學設立的初衷，找回自己獨特的價值。誠如前哈佛大學校長Derek Bok（2004）在《大學何價》一書中所提到的，教育的核心目標之一，是協助學生培養人格與道德。大學生在決定未來生涯時，往往是效法師長樹立的榜樣，而非課堂上的知識。翻開全臺各大專院校的校訓，出現頻率最多的關鍵字就屬「誠」，但在少子化的衝擊下，各校為在激烈的競爭中求生，常端出各項亮眼績效數據，卻可能在不知不覺中過度強調了經濟利益，而忽略了創校之初所秉持的核心價值（雷立偉，2020）。當混成教學在未來成為常態，師生實質相處的機會降低，大學還能否提供獨特的教育和體驗，將是如今大專院校管理者需要深思的議題。

◎參考文獻

李育逢、馬國棟、李育齊（2018）。高等教育個人成本分擔現象及其相關因素研究─以學雜費的籌措方式為例。學生事務與輔導，57（1），48-70。

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專科以上學校學雜費收取辦法（2017年4月19日）。

陳韋廷（2021年8月10日）。開學將至！英教育大臣：未恢復當面授課大學應減收學費。聯合新聞網。取自https://udn.com/news/story/6812/5664135

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楊振富（譯）（2004）。大學何價（原作者：Bok, D.）。臺北市：天下文化。（原著出版年：2003）

潘乃欣、趙宥寧（2021年8月11日）。大專生休退率飆15.3％創新高 頂大出新招留住學生。聯合新聞網。取自https://udn.com/news/story/6928/5667354

鄭琪芳（2020年10月11日）。技職吃香 連7年專科畢收入勝大學畢。自由時報。取自https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1405277