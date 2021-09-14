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清華大學「捷英文物館」開工 打造會呼吸的生態建築

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學「捷英文物館」今天開工。圖／清大提供
清華大學「捷英文物館」今天開工。圖／清大提供

坐落於清華大學南校區的「捷英文物館」建築工程今開工。建築設計請來知名建築師黃聲遠操刀，打造文物館成為會呼吸的生態建築，落成後將典藏展出珍貴東亞文物。預計2022年10月完工啟用，為清大再添人文藝術氣息。

文物館建築由清大名譽博士、台積電文教基金會董事長曾繁城捐贈，以父母之名命名為「捷英文物館」。清大哲學所教授楊儒賓則將捐出畢生蒐集珍藏的數千件東亞文物作為主要館藏。

文物館捐建者曾繁城的夫人陳韓及文物捐贈者楊儒賓今都出席開工典禮。為感謝他們無私的付出，清大校長賀陳弘致送捐建及捐贈人文物館的琉璃模型。這項紀念品由清大藝術學院副院長蕭銘芚與建築師黃聲遠共同設計、手工打造。

清大指出，文物館落腳於南校區已頹圮多年的三合院旁，建築師精心保留了老三合院的主牆，加上新建的典藏室及展示空間，三邊建築組合成ㄇ字形，更新及放大原有的三合院意象。內部規畫視聽展間、講堂、4個主展區、行政區、典藏庫房、研究空間等，由林蔭步道串連，自然融入周邊地景。

黃聲遠說，田中央團隊初次現勘時，發現三合院四周栽植許多「家常」的果樹，如蓮霧、龍眼、芒果等，便希望儘可能地保留原來風貌，打造一座低調融入地景、彷彿大樹一樣會呼吸的建築。他們刻意降低文物館建物高度，並採用回收玻璃和洗石子等自然質樸的建材，讓文物館看起像是「三合院旁的一棵大樹」。

賀陳弘指出，文物館落成後將成為國內大學中唯一的國際級文物館，他也期許清大文物館未來可與國際知名的柏克萊加州大學東亞圖書館及哈佛燕京圖書館並列，使我國具有東亞近代歷史的詮釋發言權。

楊儒賓致詞時指出，他在清大工作了30年，「用清華的錢回饋給清華，我感到非常光榮。」也希望文物館落成後能擴大東亞世界共有的漢文化基礎。

文物館模擬圖，保留了老三合院主牆，開創通透的新三合院意象。圖／清大提供
文物館模擬圖，保留了老三合院主牆，開創通透的新三合院意象。圖／清大提供

文物 建築 清大

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