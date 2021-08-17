11所國立大學系統整合資源共享 選填志願新選擇

大學指考成績出爐，18日開放高中生選填志願，「台灣國立大學系統」（National University System of Taiwan, NUST）整合中南部11所國立大學資源，未來將規劃師資、課程、圖書、資訊及設備等資源共享，是目前國立大學系統中成員數最多的聯盟，讓考生選擇更多。

「台灣國立大學系統」中興大學號召成立，成員有聯合大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、台中教育大學、彰化師範大學、暨南國際大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、嘉義大學、高雄大學，共11所國立大學，由興大校長薛富盛為系統總校長。

薛富盛表示，台灣受少子化影響，跨校資源整合是趨勢，系統11所國立大學各有強項，涵蓋農業、工程、數理化、電資、生科、獸醫、人文藝術、設計、管理、法政、體育、教育等領域，藉整合各校資源，尋求互補效益，創造跨域性綜效。

薛富盛說，系統正研擬相關跨校選課計畫，未來開放課程校際互選，將會有上千門多元的課程供學生選修，另規劃圖書網路館際合作。

「台灣國立大學系統」短期目標透過課程、師資、圖書、資訊、設備共享機制，逐步整合各校資源，提升各校學習環境並追求教學創新，長期目標是深化大學與產業上、中、下游互動。

「台灣國立大學系統」同時積極爭取國際獎學金名額，其中美國理海大學、萊斯大學短期研究交流，提供5個名額給系統內各大學大學部STEM領域女學生申請。

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