台中創育嘉年華 8校26隊創新點子爆有趣實用

台中市工商發展投資策進會昨天舉辦「2021台中創育嘉年華」線上創業成果交流頒獎活動，中部8校推薦26組學生創業團隊參與，疫情期間採影片展現創業理念與成果，經20位業界與專家評選選出14個優勝隊伍，另開放網路人氣票選，總累計2萬2132人次，展現校園創新創業動能，年輕學子充滿無限可能。

展攤團隊「評審獎」：金獎：古德土/中興大學。銀獎：創塊/台中科技大學。銅獎：Local Player在地玩家/靜宜大學、瀚茶創藝/東海大學。

Pitch團隊「評審獎」：金獎：有木有/中興大學。銀獎：YunLight/台中教育大學。雲林科技大學、創塊/台中科技大學。銅獎：SHALALA香味顧問/建國科技大學、銀心園/台中教育大學、動動洗刷刷/朝陽科技大學。

展攤團隊「網路人氣獎」：金獎：喝咪/建國科技大學。銀獎：小柴迷/嶺東科技大學。銅獎：海盜鸚鵡/台中科技大學。

中興大學「古德土」隊以生物科技再利用農業廢棄物，包括稻桿、米糠成為菇類的養分，栽種完又二次利用，利用特殊製程做出有機栽培介質，提供農民回歸田園。

中興大學「有木有」這是一個公益性質木工售合電商平台，網站上有露營、兒童用品及木工家具，接受客製，定期將部分收入捐給護樹基金會，生生不息的公益循環。

建國科大「喝咪」為各種市售寶特瓶開發吸管瓶蓋，方便外帶，並將水分子過濾細化，提用飲用口感「把飲料變好 喝！」

工策會總幹事黃于珊表示，東海大學、靜宜大學、台中科大、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學及中興大學等8校、26組學生創業團隊參與，鼓勵學生們更上層樓，參與市府青創夢想家及SBIR等計畫。

3MTaiwan董事長吳東陽也以「創業精神Entrepreneurship」為題分享，他提到，因女兒近視找不到不眩光的檯燈，才開發58度博視燈，運用資源解決痛點。看到機會，採取行動解決並進行開發經營。

成真社會企業董事長王國雄以「新創事業攻略」為題短講，濃縮精華的實戰經驗與觀點分享，提到人才及數據的重要，企業得以創新與永續。相關網站：https://www.idea-focus.com/tic/PTP.html

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