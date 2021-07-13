30多歲科技男想「辭職讀大學」 網友看條件一面倒喊支持

許多人選擇大學會從未來職業方向或是興趣來挑選科系，一般四年制大學生就讀大學約22歲畢業，一名網友表示自己有位30多歲從事科技業的朋友，計畫辭掉工作，再去重唸一次大學，引發網友熱議。

原PO在PTT的WomenTalk板發文指出朋友是七年級末段班（約30多歲），在科技業工作，年薪120~150萬，並有3000萬左右的現金資產、一棟繼承的老公寓和一輛車，「他物慾很低，年開銷30（萬）初就搞定」，加上沒有女友和父母讓他更加無後顧之憂，「他說想辭掉工作，再去念一次大學」，並表示想讀文組看看。原PO詢問網友「有人大學遇過這種人嗎？」

貼文一出立刻掀起討論，網友紛紛留言，「如果我有錢我也很想回去讀QQ」、「被你這麼一說突然有點想重唸大學了」、「過去選學校科系時，是考量到就業和分數，其實沒這麼喜歡那時唸的」、「要考試滿痛苦的，你朋友願意讀書重考學士也是不容易…」、「大學藝術史同學，74歲，老婆過世之後回學校讀學士，很厲害又有趣的老先生，分組搶手人物」、「歐美也很多人30多才去讀大學的」。

也有網友分享自身和親朋好友的經驗「我30歲跑回去唸大學進修部，其實還滿開心的，跟同學年紀有差但不會無法溝通，只是真的就是純讀書，不太容易交到朋友」、「我30歲正在唸學士後法律系，但我收入零」、「高中班導都有小孩了，還是去考指考，現在在唸中醫」、「我學長，研究所畢業當了幾年工程師後，考了法律系從頭開始唸，超級佩服他的！那時候他已經30出頭」。

不過也有人建議「誠心推碩班啦，學習的深度真的有差，而且一起蹲lab(實驗室)出來都有革命情感」、「直接考碩，或是去英國念一年碩比較快」、「其實也沒什麼不好，但應該去唸國外學校，交一些朋友」。

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