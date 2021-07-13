快訊

日本第三度援台AZ疫苗 謝長廷：97萬劑已從工廠運出

焦慮引起自律神經失調？疫情期5練習法 醫師教你克服失眠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30多歲科技男想「辭職讀大學」 網友看條件一面倒喊支持

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示自己有位30多歲從事科技業的朋友，計畫辭掉工作，再去重唸一次大學。示意圖／ingimage
網友表示自己有位30多歲從事科技業的朋友，計畫辭掉工作，再去重唸一次大學。示意圖／ingimage

許多人選擇大學會從未來職業方向或是興趣來挑選科系，一般四年制大學生就讀大學約22歲畢業，一名網友表示自己有位30多歲從事科技業的朋友，計畫辭掉工作，再去重唸一次大學，引發網友熱議。

原PO在PTTWomenTalk板發文指出朋友是七年級末段班（約30多歲），在科技業工作，年薪120~150萬，並有3000萬左右的現金資產、一棟繼承的老公寓和一輛車，「他物慾很低，年開銷30（萬）初就搞定」，加上沒有女友和父母讓他更加無後顧之憂，「他說想辭掉工作，再去念一次大學」，並表示想讀文組看看。原PO詢問網友「有人大學遇過這種人嗎？」

貼文一出立刻掀起討論，網友紛紛留言，「如果我有錢我也很想回去讀QQ」、「被你這麼一說突然有點想重唸大學了」、「過去選學校科系時，是考量到就業和分數，其實沒這麼喜歡那時唸的」、「要考試滿痛苦的，你朋友願意讀書重考學士也是不容易…」、「大學藝術史同學，74歲，老婆過世之後回學校讀學士，很厲害又有趣的老先生，分組搶手人物」、「歐美也很多人30多才去讀大學的」。

也有網友分享自身和親朋好友的經驗「我30歲跑回去唸大學進修部，其實還滿開心的，跟同學年紀有差但不會無法溝通，只是真的就是純讀書，不太容易交到朋友」、「我30歲正在唸學士後法律系，但我收入零」、「高中班導都有小孩了，還是去考指考，現在在唸中醫」、「我學長，研究所畢業當了幾年工程師後，考了法律系從頭開始唸，超級佩服他的！那時候他已經30出頭」。

不過也有人建議「誠心推碩班啦，學習的深度真的有差，而且一起蹲lab(實驗室)出來都有革命情感」、「直接考碩，或是去英國念一年碩比較快」、「其實也沒什麼不好，但應該去唸國外學校，交一些朋友」。

科系 文組 大學生 PTT

延伸閱讀

大學指考分科測驗計分惹議 招聯會不排除改一科60或75級分

面試被問「有去其他公司應徵嗎？」 網友分析：誠實回答

公職跌落神壇？ 過來人指少了「這兩點」：的確大不如前

「天賦異稟」比利時11歲神童大學畢業 立志研發人工器官

相關新聞

30多歲科技男想「辭職讀大學」 網友看條件一面倒喊支持

許多人選擇大學會從未來職業方向或是興趣來挑選科系，一般四年制大學生就讀大學約22歲畢業，一名網友表示自己有位30多歲從事科技業的朋友，計畫辭掉工作，再去重唸一次大學，引發網友熱議...

逆時中？台大微解封 仍不對外開放校園操場

中央流行疫情指揮中心日前宣布明天起微解封，對此，教育部高教司長朱俊彰表示，大學校園可比照中小學開放戶外操場。教育部也已發...

陽明交大楊承燁編織棒球夢 挑戰職棒新人選秀

國立陽明交通大學109級校友楊承燁六月踏出校園，高中才開始打棒球的他，今年春訓跟著統一獅隊練球，已獲球團推薦，12日投入...

校長普選門檻 嘉義大學爆爭議

絕大多數國立大學開放校內專任教師投票行使同意權，做為校長遴選的關卡之一。正在公開徵求校長候選人的嘉義大學近日爆爭議，該校...

教師投票 清大改參考 台大沒實施

不少大學教師爭取普選校長，教育部前部長曾志朗反駁「國外知名大學從不搞普選」，並說此制阻礙校外人士當選，且基層教師不一定熟...

【進學制大雪崩／下】大學感嘆碩專班素質越來越差：從尹衍樑變「寅吃卯糧」

各大學碩士在職專班招生近年越來越蕭條，大學分析，過去碩士在職專班招生數量大量擴充，現在該進修的也都進修了，碩專班學生人數自然就會減少，尤以工程領域的碩專班更難撐，因為學生沒時間做實驗、寫論文。也有大學校長說，許多頂大EMBA現在招到的學生，程度跟以前差很多，「以前都是尹衍樑，現在恐怕是寅吃卯糧。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。