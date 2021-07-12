台灣種子太空旅行200天重返地球 興大徵選栽種者

台灣去年參與亞洲種子計畫，挑選4種台灣種子到國際太空站（ISS），經歷200天的太空旅行後，種子10日返回地球，中興大學今天徵選高中職、國中小學生參與栽種計畫。

中興大學去年應國家太空中心邀請，參與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的亞洲種子計畫（AsiaHerb in Space；AHiS），將種子送到國際太空站，研究太空環境對植物的影響。

各國依據2原則挑選種子，一是特有種或具有特殊象徵，二為作物。中興大學多次與農試所專家討論，去年10月選出番椒（甜椒）、姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵等4類種子代表台灣上太空。去年7月底種子送達日本、轉達美國後，10月上太空，這批種子在太空經200天的旅行後，7月10日午間返回地球。

中興大學表示，該批太空種子返台後，將開放高中職種植姬蝴蝶蘭、國中栽種台灣藜、番椒，即日起至8月15日開放學校報名參與徵選，入圍的學校可獲得上過太空的種子與未上太空的同品種種子進行栽種比較。因向日葵種子量少留作研究用。

日本在此次計劃中在太空中種植甜羅勒種子，日本也贈送7000多顆未上太空的甜羅勒種子給台灣，國小組則將種植甜羅勒的地球種子，作為太空上種植甜羅勒的對照。

中興大學農資學院將在8月份舉辦教育推廣研習會，並將太空種子分給參與單位進行研究，以了解太空環境對種子發芽、植株構造及生長型態等性狀可能造成影響。

中興大學農資學院表示，入圍團隊可獲得參訪太空中心的機會，深入了解太空科學研究的精要。預定2022年2月舉辦「台灣種子太空旅行計畫教育成果展」，邀請入圍團隊成果發表，經評審得獎者，將公開表揚並頒予獎金及獎狀。

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