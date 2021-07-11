因疫發胖？管中閔秀近照 網驚：當心變腫病毒

新冠肺炎疫情第三級警戒屆滿兩個月，你也變胖了嗎？日前有網友哀號自己「體重回不去」，台灣大學校長管中閔今天也在個人臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/photo?fbid=3000452896947379&set=a.1389731618019523）分享一張經特效處理的近照，感嘆「封城夢中驚坐起，那個胖子可是你？」

最近有網友分享，他疫情期間除了倒垃圾和買吃的，都只敢宅在家上網看電視，一不小心就吃了好多零食和飲料，短短兩個禮拜就胖了四公斤，有網友附和表示自己也胖了「我覺得現在的疫情變化會讓人蠻焦慮的，就會忍不住吃很多零食來舒壓，加上都在家上班，根本美食天堂」、「一直叫外送，為了湊滿免運不自覺點好多」、「越來越失控…」。

管中閔今天在臉書分享自己變胖的特效照片，並說自己在苦中作樂。許多網友看了哈哈大笑，說「管爺、館長，傻傻分不清楚？」或要他當心得了可怕的變「腫」病毒。 管中閔分享分享一張經特效處理過近照，感嘆「封城夢中驚坐起，那個胖子可是你？」，搏君一笑。圖／取自管中閔臉書粉絲專頁

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