快訊

上海復星宣布：向台積電、鴻海簽協議 銷售1000萬劑疫苗

連3天搭捷運！北市確診者足跡曝光 曾在忠孝復興站轉乘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因疫發胖？管中閔秀近照 網驚：當心變腫病毒

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學校長管中閔。本報資料照片
台灣大學校長管中閔。本報資料照片

新冠肺炎疫情第三級警戒屆滿兩個月，你也變胖了嗎？日前有網友哀號自己「體重回不去」，台灣大學校長管中閔今天也在個人臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/photo?fbid=3000452896947379&set=a.1389731618019523）分享一張經特效處理的近照，感嘆「封城夢中驚坐起，那個胖子可是你？」

最近有網友分享，他疫情期間除了倒垃圾和買吃的，都只敢宅在家上網看電視，一不小心就吃了好多零食和飲料，短短兩個禮拜就胖了四公斤，有網友附和表示自己也胖了「我覺得現在的疫情變化會讓人蠻焦慮的，就會忍不住吃很多零食來舒壓，加上都在家上班，根本美食天堂」、「一直叫外送，為了湊滿免運不自覺點好多」、「越來越失控…」。

管中閔今天在臉書分享自己變胖的特效照片，並說自己在苦中作樂。許多網友看了哈哈大笑，說「管爺、館長，傻傻分不清楚？」或要他當心得了可怕的變「腫」病毒。

管中閔分享分享一張經特效處理過近照，感嘆「封城夢中驚坐起，那個胖子可是你？」，搏君一笑。圖／取自管中閔臉書粉絲專頁
管中閔分享分享一張經特效處理過近照，感嘆「封城夢中驚坐起，那個胖子可是你？」，搏君一笑。圖／取自管中閔臉書粉絲專頁

疫情 零食

延伸閱讀

「南韓第一美女」近照曝光 網友大驚「45歲更美麗」

他叫外送分好幾批「怕添麻煩」 外送員感恩大讚：U質客人

男見女友叫外送紀錄酸「命好好喔」 網怒：有吃到你家的米？

管中閔自曝居家開會穿著 感嘆「疫情後會懷念」

相關新聞

因疫發胖？管中閔秀近照 網驚：當心變腫病毒

新冠肺炎疫情第三級警戒屆滿兩個月，你也變胖了嗎？日前有網友哀號自己「體重回不去」，台灣大學校長管中閔今天也在個人臉書粉絲...

增進學生新知 金大新學期將開設無人機科技相關課程

無人機是近年來很夯的新設備，國立金門大學為順應無人機科技蓬勃發展之趨勢與提升學生的科技應用能力，該校海洋與邊境管理學系將...

大專校園可開放操場 教育部：禁使用設施和飲食

中央流行疫情指揮中心日前宣布13日起微解封，對此，教育部高教司長朱俊彰表示，大學校園可比照中小學開放戶外操場。教育部也已...

三姊妹愛語文都念文藻大學 分享多語文化家庭新生活

今年五專優免入學和大學四技申請入學榜單已公布，有三名呂家姊妹花陸續進入文藻外語大學就讀。老大呂采蒨是五專部英文科四年級A...

陽明交大增設產創研究學院 這3所頂大也在拚

「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」日前經立法院三讀通過，多所頂大皆傳出有意申請。教育部昨審議通過，國立陽明交通大...

新住民多元文化人才培訓 靜宜大學等7校協助推動

靜宜大學承接內政部移民署「新住民多元文化人才培訓計畫」，結合東華、中原、宜蘭、台東、亞洲及雲科大等7所學校，在全台舉辦8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。