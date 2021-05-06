「一起下車」出處起底！ 中央大學校長溫情公開信爆抄襲

國立中央大學近日流出一段校園性愛片，在網路瘋傳並引起熱議，隨即該校學生會證實此事並呼籲學生停止轉傳，昨（5日）校長周景揚也發信要大家「一起下車」，停止檢討當事人，不過卻被眼尖的網友發現，該信疑似抄襲去年教育部臉書粉專的勸世文。

近日中央大學一對情侶光天化日下貼著2樓窗戶激戰，被路過同學拍下並流至網路廣傳，當事人身分甚至被公開談論，中大學生會也承認散播情況已「難已收拾」，並請同學別再轉傳以免觸法。

校長周景揚5日也發給全校師生一封關懷信，提及「數位性別暴力就在我們生活中」、「未經同意就被拍攝與散佈的私密影像背後，是當事人的一聲聲呼喊及一道道傷痕」，希望眾人停止檢討當事人，別成為數位暴力的加害者與共犯，懇切呼籲大家不分享、不點閱、不下載，「這次，我們一起下車」。

但有眼尖網友發現，這封信與去年11月時，教育部粉專以「十三張車票」宣導停止當「性私密影像外流」幫兇的貼文十分相似，內容都寫了「一聲聲呼喊」、「一道道傷痕」、「一個輕巧的點擊、一次看似無害的觀看，其實都助長了這類事件的發生」、「希望我們能更加了解受害者的心境，停止檢討他們」，連最叩動人心的「這次，我們一起下車」、「讓我們一起離開充斥不恰當私密影像的網路世界」，都與教育部粉專貼文類似。

網友不禁留言諷刺「身為學術界的領航人，複製貼上不加上出處，學術的角度來說不太優質吧」、「可以解釋為什麼師生信內容要抄襲嗎？一字不漏的抄襲，請問都不用附出處嗎」、「誇張欸」、「內文抄襲就算了，標題真的笑死，這樣沒上車的『我們』會不會更氣」。不過也有人認為，教育部和校方同樣都是公開貼文，類似描述的勸世文很多，稱不上抄襲。

有關此次風波，中央大學表示將由性別平等教育委員會調查處理，未來學校也將加強館舍管理，並提升學生輔導工作。