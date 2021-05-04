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清大校慶粉專P圖校友「集體發紫」網狂吐槽 校方解釋：是時空躍影
國立清華大學日前舉辦校慶活動，學校臉書粉專分享活動照片，貼出校友代表與清大招牌的合成P圖，不過該圖色調偏紫，人物比例也相當不對勁，意外引起網友討論「看起來超像紙紮人」、「感恩清華，讚嘆清華」。由於清大畢業的台北市議員林亮君也是其中一名代表，立委賴品妤也分享該則貼文並標註林亮君，笑稱「被cost down惹？」
PO文照片裡的6位人物是玉山銀行董事長黃男州、桃園長庚醫院副院長葉大森、Whoscall創辦人鄭勝丰、台北市議員林亮君、導演廖建華和苗栗清安國小校長李勁霆，相片不僅去背沒有去乾淨，網路紅人鬼水阿才甚至在留言指出，相片中的校友之一鄭勝丰還把牌子拿反了，「都沒人站出來告訴他嗎？」
網友痛批「我很確定這種P圖絕對會破壞校譽」、「拜託清大認真面對自己門面，這樣的貼文品質，對照片被放上去，這幾位（校友）究竟是榮譽還是侮辱？」、「這設計系也望塵莫及吧」、「看起來需要上影像合成的課」、「近年來看過最拙劣的P圖了」。
清華大學：「時空躍影」裝置拍攝 非P圖
對此，清華秘書處公共事務組小編回應，這些圖片不是P圖，而是以科技藝術手法，讓來賓在活動現場的綠幕前合影，便可即時與本校老照片合成，過程只要10秒，彷彿來賓穿越時空到100年前的清華，此科技藝術裝置稱為「時空躍影」。不過也有網友吐槽「一個是人p的，一個是機器自己p的」、「那為何色調調成seafood色？」、「芋頭祭」、「可以當紫色iPhone 12的桌布」。
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