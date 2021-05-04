清大校慶粉專P圖校友「集體發紫」網狂吐槽 校方解釋：是時空躍影

國立清華大學日前舉辦校慶活動，學校臉書粉專分享活動照片，貼出校友代表與清大招牌的合成P圖，不過該圖色調偏紫，人物比例也相當不對勁，意外引起網友討論「看起來超像紙紮人」、「感恩清華，讚嘆清華」。由於清大畢業的台北市議員林亮君也是其中一名代表，立委賴品妤也分享該則貼文並標註林亮君，笑稱「被cost down惹？」

立委賴品妤也分享該則貼文。圖／取自 賴品妤臉書

PO文照片裡的6位人物是玉山銀行董事長黃男州、桃園長庚醫院副院長葉大森、Whoscall創辦人鄭勝丰、台北市議員林亮君、導演廖建華和苗栗清安國小校長李勁霆，相片不僅去背沒有去乾淨，網路紅人鬼水阿才甚至在留言指出，相片中的校友之一鄭勝丰還把牌子拿反了，「都沒人站出來告訴他嗎？」

網路紅人鬼水阿才文章下留言。圖／取自 國立清華大學臉書

網友痛批「我很確定這種P圖絕對會破壞校譽」、「拜託清大認真面對自己門面，這樣的貼文品質，對照片被放上去，這幾位（校友）究竟是榮譽還是侮辱？」、「這設計系也望塵莫及吧」、「看起來需要上影像合成的課」、「近年來看過最拙劣的P圖了」。

清華大學：「時空躍影」裝置拍攝 非P圖

對此，清華秘書處公共事務組小編回應，這些圖片不是P圖，而是以科技藝術手法，讓來賓在活動現場的綠幕前合影，便可即時與本校老照片合成，過程只要10秒，彷彿來賓穿越時空到100年前的清華，此科技藝術裝置稱為「時空躍影」。不過也有網友吐槽「一個是人p的，一個是機器自己p的」、「那為何色調調成seafood色？」、「芋頭祭」、「可以當紫色iPhone 12的桌布」。

臉書粉專也分享前清大校長梅貽琦及已故中研院長胡適合照的歷史畫面。圖／取自 國立清華大學臉書