學雜費補助上路／家長：傾向選都會區口碑私校

教育部學雜費補助政策上路，今年申請入學前端私校報名人數明顯增加，學界分析前端私校可能和地方型公立大學招生競合。家長也表示，公、私立學校學雜費差距已不大，若沒有考上中南部的頂大，本身就住在雙北，確實會考慮讓子女留在北部就讀有口碑的私校。

私立大專校院學雜費減免政策已於二月上路，學生就讀私校，每學年可減免三點五萬元，學界也預估，今年都會區、前端的私立大學，將成為地方型公立大學的招生競爭對手。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，「也許小孩自己想離家，但爸媽多不希望。」女兒剛考上台北市的私立大學，當時設想，如果沒有考上中南部真正的頂尖大學，便會考慮雙北辦學優異的私校，如今學雜費差額的問題減少了，確實選擇性更好。

但王瀚陽也說，學雜費補助政策嘉惠的對象只會限於前端的私校，後段的私校依舊是招生困難，難改其弱勢的困境。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉的兒子今年也將成為大學新鮮人。她分析，受到學雜費補助影響，評估今年雙北地區能力中上的學生多「出不去了」，若為理工傾向的學生，甚至可能到台中讀逢甲，中台灣的學生過去有機會選擇暨大，今年則可能傾向留在台中。