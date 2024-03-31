鐘擺效應、學費補助 前段私校申請入學翻紅

大學申請入學日前公告一階篩選結果，包括東吳、輔仁等前端私校招生狀況均較去年熱絡，一階報名人數較去年增加逾三千人，熱門科系分數也同樣較去年增加。升學輔導專家分析，相較去年學生熱中參與分發入學，今年則是校正回歸，考生重返申請入學，如同集體的鐘擺效應外，尤其私校學雜費補助上路後，也讓前端私校成了地方公立大學的競爭對手。

申請入學今年提供約五點一萬個名額，日前一階成績篩選結果公告，但有不少家長反映，家中子女信心滿滿填了二至三個前端私校科系志願，未料一階結果出爐，只過一個，甚至同學群有人通過地方型公立大學一階門檻，但私校未過。

輔仁大學表示，今年光是一階報名人數就比去年多，去年一階有一萬九九九四人報名，今年則有二萬三四八六人，多了三千多人，大多數科系通過篩選人數，也都多於預計甄試人數，今年競爭勢必比去年更激烈。

東吳大學也說，今年整體報名人數比去年增逾三千人，熱門的商學院科系，如財務工程與精算數學系、會計系、國貿系等，一階通過分數均較去年提升。推測是因為政府今年補助就讀私立大專校院學生一年三點五萬學雜費，私校學費和公校差異已不大，降低了經濟因素的考量，學生更有機會選擇喜歡的學校。

中原大學教務長皮世明表示，今年申請一階如理學院、工學院、電機資訊學院，乃至於法商學院分數都比去年高，老牌有口碑的私校，相較於交通不便的公校，仍有其優勢。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，由於前年分發入學剩下大量缺額，讓學生覺得有利可圖，去年甚至有學生沒參加申請入學就直接投入分科測驗，導致去年報名申請入學的人數下降，也讓部分校系分數下跌。

藍天予說，今年學生則看到去年分科測驗難度以及分發結果不盡如人意，加上今年考生數略增，種種原因讓申請入學狀況恢復正常，也讓學生覺得較難通過一階篩選，再加上今年私校學雜費補助上路，公私立學雜費拉近，可能導致不少學生捨地方型公立大學，改選前端私校。