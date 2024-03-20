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特殊選才加繁星 高雄正義中學錄取率近九成

聯合報／ 教育事業部
今年高雄正義中學特殊選才和繁星放榜錄取率近九成。圖／高雄正義中學提供
今年高雄正義中學特殊選才和繁星放榜錄取率近九成。圖／高雄正義中學提供

113年繁星推薦放榜，高雄正義中學成績亮眼，加上特殊選才，錄取率達88%！錄取學校包含台大、陽明交大、政大、中正大、高醫大、中國醫大、中山醫大等頂尖大學。

錄取台大物理的楊凱倫，和錄取陽明交大資訊工程的章凱昱及錄取政大國際經營與貿易的李冠杰，三人當年放棄雄中、附中等校，選擇直升正義高中部。

近年AI，資工、電機、材料等科系成為全球都熱門的科系。正義中學早從十年前該校就開始發展「機器人課程」，學生累積的實力囊括歷年國內外多項機器人大賽冠軍，也建構相關科系所需能力。今年繁星放榜，正義機器人校隊成員歡喜收割，除章凱昱錄取陽明交大，另有學生錄取高師大、中原及靜宜大學等。

正義中學首屆雙語實驗班今年將畢業。校方表示，首屆畢業班課程包括模擬聯合國、國際新聞報導等雙語課程，對國際時事的關注和理解較同齡者深入。該班畢業生除前述李冠杰，另有朱庭𫉔錄取中正經濟、姚博瑄錄取高雄大學財經法律、陳韋恩錄取逢甲國際經營與貿易、周恩綺錄取義守財務金融管理學系等。

放榜 繁星

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