新北辭修高中繁星入學再創佳績 住宿生甩會考陰霾拚上台大

大學繁星推薦入學名單公布，新北辭修高中44人上榜，其中有19人錄取台、清、交、成、政等國立大學，繁星錄取率81%，再創佳績，校長郭雅美祝賀上榜學生，也感謝親師們三年的協助與陪伴。

錄取台大化工系的何冠霆，國中會考只拿了24.6分，他痛定思痛，決定高中要好好努力，接受父母建議，讀可以住宿的辭修高中，在這樣的學習環境、沒有額外補習，能透過繁星錄取台大，感謝父母當年的建議、老師的指導及努力不懈的自己。

錄取陽明交大電機系的廖育嫻與哥哥都是讀辭修六年一貫班，兩人也都透過繁星上頂大。她說，高二畢旅開啟了國際觀，希望未來能申請交換，到國外學習、體驗不同文化。她鼓勵弟妹要善用假日留校來增進實力，尤其是老師當場講解、即刻糾正的幫助，是她學測的致勝關鍵。

家住三峽、國中就讀辭修的莊上毅，知道可以透過繁星上大學，就決定直升高中部。他說，就近上學節省通勤時間，可以有較充足的睡眠，有助學習。他提醒學弟妹，做好時間管理，任何事都全力以赴，但得失心不要太重，才能正常發揮。

郭雅美表示，辭修高中是注重品格、國際、雙語和多元展能的住宿型學校，透過住校有助培養學習及生活習慣。尤其去年與美國箴言高中、德州領袖學校締結姊妹校，推動雙聯學制，再增學生與世界接軌的機會。