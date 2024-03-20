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繁星缺額5年最多 頂大未招滿

聯合報／ 記者許維寧劉懿萱王駿杰／連線報導
大學繁星推薦昨放榜，台大共廿六個缺額分布於十個科系組，其中六個系組屬於生農學院。記者杜建重／攝影
大學繁星推薦昨放榜，台大共廿六個缺額分布於十個科系組，其中六個系組屬於生農學院。記者杜建重／攝影

一一三學年度升大學繁星推薦昨公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率為百分之六十四，較去年略增，但未招滿的缺額數總計一七一三個，創下近五年來最多，其中包括台大、陽明交大、清大等校都有缺額。以台大為例，今年缺額高達廿六個，同樣創下近年缺額之最。

此外，部分私立大學缺額則破百，其中以真理大學一七一個缺額最高，其次為文化大學一六三個，以及中華大學一一八個。但也有七所私立大學滿招，除了北醫大、中國醫大、中山醫大、馬偕醫學院等醫學類型私校外，還包括元智、中原、大同等校。

今年共有六十五所大學、一七五四個學系參加繁星推薦招生，共提供約一點五萬個招生名額，約二點一萬人報名，總計錄取約一點四萬名學生。

儘管錄取率較去年略增，但缺額數卻創下近五年來新高，僅十一校招滿，部分頂尖大學也出現缺額，其中像台大缺額廿六個、成大缺額卅五個、清大和陽明交大也分別有十五跟十個缺額。

台大註冊組長李宏森表示，今年廿六個缺額分布於十個科系組，包括管理學院三個系組、生農學院六個系組，以及理學院一個系組，其中植物病理與微生物學系缺額最多的科系，四個招生名額都沒有學生錄取，主因是科系檢定標準設定較高，加上報名人數少，報名學生雖有通過科系檢定，但最終選擇其他志願。

對於今年整體繁星招生缺額多，李宏森分析，學生志願選擇多元，考量到自身興趣外，如ＡＩ、資通訊領域相關科系，近年也會對學生產生磁吸效應，學校在推薦學生時也有策略考量。各校繁星推薦即便沒有招滿，名額最終也會回流至分發入學使用，不會浪費。

李宏森也提到，近年管理學院愈來愈重視數學能力，如會計系、工管系多選擇參採數Ａ，但數Ａ成績好的學生有更多選擇，報名人數少，導致缺額也增加。

真理大學坦言，繁星制度本來就對後段學校較不利，但繁星僅占今年新生一○二八個招生名額中的百分之十五，人數並不多，會於接下來的入學管道上繼續努力。

中華大學則說，對仍有缺額一事深感遺憾，將持續精進教學品質，因應產業趨勢，深化ＡＩ課程教學。

台大 科系 繁星

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