學檔代寫要價20萬 教授：沒必要

大考中心今天公布大學學測成績，由於坊間有許多高價代寫、代做學習歷程檔案的商品或營隊，使高中生對學檔內容感到焦慮，甚至衍生「軍備競賽」問題。大學提醒，大學教授在乎考生在活動中的獨特成長與省思，實在沒必要找代做、代寫，不僅花冤枉錢，還可能因抄襲遭取消入學資格，得不償失。

學生團體EdYouth昨邀集審查學習歷程的大學端及高中、大學生代表，討論「代做、代寫」及軍備競賽等議題。EdYouth理事長李瑞霖說，隨意就可查到電商平台上的「歐趴救星」等商品，某公司甚至以十萬至廿萬元代價，直接幫學生做好整套學習歷程檔案。

王姓高中生分享，不少同學不清楚該如何做學習歷程檔案，因此尋求大學營隊協助，造成同學間爭相參加營隊，反而感到焦慮，使學檔猶如「軍備競賽」，李瑞霖更提到，部分高額的探索營，三、四天要價近兩萬元，更造成學生焦慮。

陽明交通大學教務長陳永昇說，大學教授在乎考生在活動中獲得的獨特成長與省思，若只列出參加七、八個營隊的紀錄，並沒有意義。台大註冊組主任李宏森表示，教授在看學生的多元表現時，優先注重比賽成績，學生營隊經歷，「參考就好」。

台大副教務長陳林祈呼籲學生及家長，真的沒有必要找代做、代寫，否則花了冤枉錢，還有抄襲疑慮，若經確認學檔抄襲，就可能被取消入學資格。

李瑞霖呼籲教育部於學測放榜後，加強宣導正確資訊，不要讓學生、家長受到坊間營隊、大型補習班話術引導欺騙；他也希望教育部與數位發展部從事跨部會研商，對電商平台販售學習歷程，訂定相關規範，並下架可能有違招生簡章或法規內容，減少學習歷程檔案的投機行為。

教育部表示，已函請大學務必向所屬教職員宣導，不應以個人名義，參與或兼職有營利性質，且涉及學習歷程檔案準備，或充實學習歷程檔案的營隊、課程、諮詢工作室等相關活動，避免衍生不當兼職，且有嚴重影響學校聲譽及大學招生公信力的疑慮。