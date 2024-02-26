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明學測放榜 大學教授喊話學習歷程「多」不一定「好」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，由EdYouth理事長李瑞霖（中）主持，邀請國立陽明交大教務長陳永昇（右）、台中二中王琪琇（左三）等校方、學生代表出席，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題。記者許正宏／攝影
EdYouth一滴優教育協會今天在舉辦學習歷程檔案議題討論會，由EdYouth理事長李瑞霖（中）主持，邀請國立陽明交大教務長陳永昇（右）、台中二中王琪琇（左三）等校方、學生代表出席，探討紀錄學生學習歷程檔案制度，所產生的商品化代寫、惡性競爭等問題。記者許正宏／攝影

明日學測成績放榜，學生團體EdYouth今日邀集大學招生端、大學生代表、高中生代表，討論大學教授希望看到的學習歷程檔案製作方向和目標。大學端強調學習歷程檔案內容「多」不一定「好」，更重要的是學生的基本素養是否對正學系想要的能力。至於是否可以放外部連結，由於無法掌握老師是不是會點進去看，因此大學端還是建議學生在檔案內呈現重點。

台大教務處註冊組主任李宏森說，台大教授較為注重學生在校內的學習表現，尤其是課程學習成果，校外活動的部分則要有公信力，且在口試、筆試階段便能驗證書審資料符不符合實際表現。審查教授要看的學習歷程檔案動輒幾十份、上百份，每份資料大約花15分鐘看，教授希望能看到學生的基本素養是否對正學系想要的能力，而非數量上的累積。

台大副教務長陳林祈則強調，學習歷程檔案內容「多」不一定「好」，如果交出了4、500頁的檔案，反而會被教授認為沒有整理資料的能力。

陽明交通大學教務長陳永昇指出，教育部也不希望學生在學習歷程檔案中「拚命塞東西」，會增加軍備競賽的壓力，因此在有限的上傳容量中呈現學習成果就更為重要。為符合檔案上傳的規定，高中學生首先要學會圖片壓縮、調整解析度，至於是否可使用外部連結，陳永昇坦言「無法掌握老師是不是會看」，建議在學習歷程檔案裡呈現內容的重點、精華。

現場高中生問到用ChatGPT等工具製作學習歷程檔案的現象，陳林祈直言，用ChatGPT生成申請入學資料其實很容易看出，台大校內也宣導一些違反書審真實性的樣態，並強化申請入學的口試、筆試，以透過實作展演真實性。陳林祈表示，有很多方法可以交叉比真實性，也鼓勵學生不要太在乎作弊的人，「作弊的人永遠都會存在，但你不會跟他一樣」。

ChatGPT 台大 素養

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