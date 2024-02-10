回應私校訴求 頂大熱門系減招

一一三學年招生開跑，根據教育部統計，台大學士班提供三五一○個名額，較去年減少，另包括成大、清大、陽明交大等國立大學整體招生名額亦減，名額減少者，多是資工、電機等熱門學系。

根據教育部一一三日間學士班新生招生名額分配，台大含外加名額，總計提供三五一○個名額，成大二七七一個、清大二千個、陽明交大一七七七個，四校名額均比去年略少。

據了解，頂大減招主要是為呼應私校，盼國立大學不要再擴增名額壓縮私校招生空間。為此，教育部調整一一三學年招生策略，國立大學學士班資通訊外加名額從最多外加百分之十，減為百分之五。

台大表示，一一三學年提供的名額較一一二略減少約卅個名額，其中包括十五個學系寄存名額，以及比照政策，資通訊領域科系僅外加百分之五，光是外加名額就減少十四個。

陽明交大副校長陳永富則說，不少學校都反映少子化下已招不滿，生源有限下，國立大學外加名額不應再持續擴張，因此配合教育部政策，國立大學資通訊外加名額被收回去一半，另外一一三學年，電機工程系招生名額減，則是挪移給新設立的半導體工程學系。

成大教務長沈聖智也說，減招主要是因整體外加名額減；校方也有高層建議，應鼓勵學生投身能源、船舶機電等基礎工程，否則學生都往半導體領域擠，對產業整體發展不見得好。