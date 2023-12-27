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考生注意！113英聽二試明公布成績 查詢方式一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
113學年度高中英聽第二次測驗將於明天日公布成績，並於當日寄發成績通知單。記者林伯東／攝影
113學年度高中英聽第二次測驗將於明天日公布成績，並於當日寄發成績通知單。記者林伯東／攝影

大考中心今天（12/27）表示，113學年度高中英聽第二次測驗將於明天（12/28）公布成績，並於當日寄發成績通知單。若學生兩次英聽均有報考，屆時兩次成績可擇優使用。

大考中心指出，明日起寄發成績通知單並公告第二次英聽成績，集體報名者，將寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生通訊地址。

大考中心表示，明天上9時起，考生即可至大考中心網站「113高中英語聽力測驗試務專區」查詢成績，查詢服務開放至明年8月31日（六）止，同日上午將提供手機簡訊通知成績服務。報名時若有填寫行動電話號碼，大考中心會以0911-511-467手機號碼，主動發送簡訊通知考生成績。

另外，大考中心也說，考生成績複查限用網路申請，若對考試成績有疑義，可於12月28日（四）至12月29日（五），至大考中心網站「113高中英語聽力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能，登錄相關資料，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期不受理。複查結果通知書將於明年1月3日寄發，同時提供網路查詢，查詢截止日期為明年2月2日。

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