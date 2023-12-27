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假日衝刺班、活力補給對準學測 南一中、南二中學生拚了！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
明年學測1月20日將登場，台南二中開假日衝刺班，增強學生戰力。圖／台南二中提供
明年學測1月20日將登場，台南二中開假日衝刺班，增強學生戰力。圖／台南二中提供

學測還有3個多星期，學生都在加緊努力衝刺，台南市多所高中也從旁協助，要讓學生衝出好成績，南一中有「活力補給站暨學測考前諮詢」，南二中則是利用周末及周日開假日衝刺班，提供13個科目的複習技巧與準備策略、老師設計統整型教材，讓學生在有限時間能有效學習，做好準備。

南二中教務主任涂益郎說，從11月起，利用假日開衝刺班，讓有需要的學生參加，每科都有開班，平均每科都有百餘人參加，其中國文綜合閱讀測驗及寫作最熱門，有近200名學生參加。涂益郎表示，到目前已有超過半數人次高三學生參加假日衝刺班，學生針對自己的弱點，視自己需要參加，以增強自己的實力。

涂益郎說，每一科都有開衝刺班，其中數學還分數學A、數學B，每科老師也都針對學測的最後衝刺，設計統整型教材，希望學生在最短時間內能夠做最有效複習。而平日晚上夜讀，區隔高一、高二學生，讓高三生專心讀書。

南一中從12月18日起開「活力補給站暨學測考前諮詢」，各科老師都配合，輪流排班，提供夜讀學生諮詢，家長會更是每天免費提供晚餐，省去學生放學後還要到外面用餐的時間，平均每天有400名學生。上周南一中排球隊拿到全市排球賽冠軍，家長會加碼請夜讀學生吃雞排，共有440多名學生參加，家長會趕忙加訂，成為校內有趣話題。

男一中校長校長廖財固說，連續4年辦「活力補給站暨學測考前諮詢」，學生學測成績確實進步，今年參加人數更多，優點是，同學間一起讀書，除了作息一樣，也較不會緊張，更能專心讀書。感謝家長會、顧問團力挺，家長也持續贊助，免費提供餐點，讓學生全力衝刺。

台南女中與家齊高中每天晚上也都提供K館讓學生夜讀，南女中教務主任胡瑞原說，27、28日期末考後，學生就要大衝刺了，最後3個星期課程以複習、諮詢為主，建議學生依老師的進度複習，不懂的就和同學討論及詢問老師。

家齊高中教務主任吳文祥表示，學校各樓層角落都有設桌椅供師生討論，學生都利用午休及課後問老師或同學間一起討論，晚上提供的K館舒適，讓學生有衝刺的讀書好環境。

台南一中每天放學後開「活力補給站暨學測考前諮詢」，慶祝該校排球隊拿冠軍，家長會請吃雞排，共有高三學生440多人參加。圖／台南一中提供
台南一中每天放學後開「活力補給站暨學測考前諮詢」，慶祝該校排球隊拿冠軍，家長會請吃雞排，共有高三學生440多人參加。圖／台南一中提供
明年學測1月20日將登場，台南二中開假日衝刺班，增強學生戰力。圖／台南二中提供
明年學測1月20日將登場，台南二中開假日衝刺班，增強學生戰力。圖／台南二中提供
台南一中每天放學後開「活力補給站暨學測考前諮詢」，慶祝該校排球隊拿冠軍，家長會請吃雞排，共有高三學生440多人參加。圖／台南一中提供
台南一中每天放學後開「活力補給站暨學測考前諮詢」，慶祝該校排球隊拿冠軍，家長會請吃雞排，共有高三學生440多人參加。圖／台南一中提供

學測 南一中

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