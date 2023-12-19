台南一中開辦學測考前諮詢 4百學生參加衝出好成績

台南一中連續4年在學測前1個月舉辦「高三活力補給站暨學測考前諮詢」，各學科老師也全力支援，陪伴學生做最後衝刺，每年也都衝出好成績，此校內夜讀衝刺昨晚登場，共有400名學生參加，也是人數最多一次，家長會、校友會也提供美味餐點，為學生補足體力，更能專心讀書。

大學入學學測明年1月20日至22日登場，台南一中為了讓學生能專心衝刺，已連續4年利用晚上開辦「高三活力補給站暨學測考前諮詢」，各科老師排班讓學生詢問不會的問題，學生間也利用夜讀機會，彼此研討卡關的問題，徹底弄懂，以利突破障礙，連續4年學測成績都扶搖直上。今年個人申請，共有141人上台、清、交、成、政大，加上醫科共161人，252人錄取名單中有230人上國立大學及醫大，比例九成一。

南一中高三活力補給站暨學測考前諮詢昨晚開跑，共有破紀錄的4百名高三學生參加，為了讓學生活力滿滿，家長會全力贊助，每天提供餐點，為學生補足體力。家長會長吳明原昨晚到校鼓勵學生，並將熱騰騰的餐點發送到學生手中，為夜讀的學生加油打氣。

校長廖財固表示，考前諮詢目的是讓學生在最後衝刺階段，學科準備上有不解或不會處能立即詢問老師，也藉此讓學生間能一起讀書，先做討論，弄懂觀念，提升學習效力。感謝家長會全力贊助，提供鍋貼、包子、茶葉蛋、玉米濃湯和酸辣湯，也感謝校友會提供馬卡可樂，讓同學充飽電力，安心準備功課。學生們也超有禮貌，沒忘記向親自發送餐點的校長、會長、主任與教官說謝謝。

廖財固也感謝各學科教師提供考前諮詢服務，為學生解惑；他說，家長會長吳明原特別與西港在地農家預訂今年冬季收成的芝麻，初榨麻油，贈送給各學科教師，慰勞老師們的付出，更與副會長、顧問團分工輪流到校關心師生並加碼菜色。