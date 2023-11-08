她錄取資工系遭家人阻攔勸轉日文系 兄看衰：工程師會被AI取代

今年大學選填志願，電資科系吸引不少二類組學生搶著選填，不過一名女學生因為想讀資工也錄取了，卻被家人要求轉系，理由是「資工以後沒前途，工程師會被AI取代」，甚至要她轉日文系去當日文翻譯，讓她聽完非常無奈。

該名女學生在Dcard發文抱怨，因為媽媽和哥哥阻擋她念資工系，歷經創業失敗，30歲的哥哥其實是學設計的，卻用他自己對資訊領域的理解去洗腦媽媽，兩人一起要她轉系，說工程師會被AI取代，現在學的都是徒勞，等到量子電腦一問世，工程師就會沒飯吃。

她說自己真的不想去讀文科，資工的學科術科她並非讀不來，她不想放棄資工轉日文，她甚至跟媽媽哥哥解釋，「工程師被AI取代前什麼職業都會先被取代」，但他們完全不懂。

po文底下有成大資工所的網友直言說「AI可以完全取代軟體工程師的時候，他們想要妳做的日文翻譯，早不就不知道被取代多久了」、「你哥會說資工沒前途，是因為他不想讓妳比他優秀」、「他出社會那麼久了，還這樣故意誤導長輩，感覺心態不太正常」、「AI繪圖你哥知道嗎? AI不會取代人類，而是將一些不具創造力且固定的工作取代掉。」

其他人也勸她如果喜歡資工那就去念吧，不需要被他人影響，妳的人生只有妳自己的。「資工未來出路廣泛，AI也是資工的領域，資工既然可以開發AI，又怎麼會被AI取代呢？」、「量子背後也是資工啊」、「資工哪裡沒前途了，我這種普通私大資工畢的都能混得好好的了」、「跟他說四大資工所出來直接破百萬年薪。」